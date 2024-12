62-letni mieszkaniec gminy Piecki z zarzutem za kłusownictwo

Zbliża się okres przedświąteczny, a co za tym idzie, zgodnie z tradycją na wielu wigilijnych stołach zagości ryba. Dlatego też strażnicy rybaccy w tym okresie w sposób szczególny kontrolują jeziora między innymi z terenu powiatu mrągowskiego, by przeciwdziałać kłusownictwu.

Nie zdawał sobie najwyraźniej z tego sprawy 62-letni mieszkaniec gminy Piecki, który we wtorek (10.12.2024 r.) na jeziorze Krawno Małe, który naruszył przepisy prawa łowieckiego. Wypatrzyli go strażnicy rybaccy, którzy lornetką obserwowali jezioro. Zauważyli jak mężczyzna pływający kajakiem, wyciąga z wody sieć rybacką, w której są ryby. Gdy do niego zaczęli płynąć, 62-latek wyrzucił sieć do wody udając, że nie ma z nią nic wspólnego. Strażnicy rybaccy jednak byli świadkami całej sytuacji, wobec czego kłusownika zatrzymali i wydobyli z wody wyrzuconą sieć. Znajdowały się w niej ryby o szacunkowej wartości 234 zł.

Strażnicy rybaccy zgodnie ze swoimi uprawnieniami dokonali przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie znaleźli w pomieszczeniu gospodarczym 3 szt. sieci rybackich. Funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej oprócz znalezionych sieci i ryb, zatrzymali również mężczyźnie kajak. Następnie przekazali 62-latka policjantom, którzy wykonali w sprawie pozostałe czynności procesowe. Pozwoliły one na przedstawienie mężczyźnie zarzutu nielegalnego połowu ryb, do którego się przyznał. Tłumaczył, że część złowionych ryb chciał zjeść, a pozostałą przygotować na zbliżające się święta.

Za nielegalny połów ryb grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Oprócz tego musi liczyć się z tym, że narzędzia których używał do kłusowania, trafią również do sądu z wnioskiem o przepadek.

(pk)