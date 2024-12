Kolejni poszukiwani nie uniknęli odpowiedzialności. 5 osób zatrzymanych

Policjanci w toku pełnionej służby oprócz podejmowania interwencji realizują również czynności zlecone przez prokuraturę czy sądy. W ramach takich działań ustalają między innymi miejsca pobytu osób, które uchylają się od poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny, by finalnie mógł zostać zrealizowany wydany wobec nich wyrok sądowy. Minionej doby policjanci zatrzymali 5 osób poszukiwanych.

W poniedziałek (09.12.2024 r.) po godz. 11:00 policjanci udali się do miejscowości Dłużec, gdzie ustalili, że może przebywać osoba poszukiwana przez sąd. Zastali tam 64-letnią kobietę, wobec której Sąd Rejonowy w Mrągowie wydał nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego za nieopłaconą grzywnę. Spotkanie z funkcjonariuszami skłoniła kobietę do uiszczenia zaległości, dzięki czemu pozostała na wolności.

Tego samego dnia przed godz. 18:00 w Marcinkowie mrągowscy policjanci z referatu patrolowo- interwencyjnego zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu mrągowskiego, który również figurował w policyjnej bazie danych jako osoba poszukiwana celem odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za nieopłacone grzywny. Zgodnie z dyspozycją sądu został przez policjantów zatrzymany i trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dni.

Niedługo później, bo przed godz. 19:00 mikołajscy policjanci zatrzymali kolejną osobę poszukiwaną. Był nią 48-letni mieszkaniec Mikołajek, dla którego sąd również zmienił karę, na zastępczą karę aresztu za nieopłaconą grzywnę. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi, skąd został przewieziony zgodnie z dyspozycją sądu do zakładu karnego.

We wtorek (10.12.2024 r.) przed godz. 7:00 mrągowscy policjanci zrealizowali kolejny sądowy nakaz doprowadzenia, tym razem jednak osoby nieletniej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Natomiast po godz. 11:00 do mrągowskiej komendy Policji przyszedł 20-letni mieszkaniec Mrągowa, informując oficera dyżurnego, że prawdopodobnie ktoś usiłował go oszukać, bo polecił mu przez telefon opłacić zaległą grzywnę. Mężczyzna przyszedł na komendę zgłosić fakt próby oszustwa, jednak ku jego zdziwieniu, to nie było oszustwo. Policjanci sprawdzili jego dane w policyjnych systemach informatycznych i okazało się, że 20- latek figurował jako osoba poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Mrągowie celem odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za nieopłaconą grzywnę. Mężczyzna natychmiast opłacił zaległość, dzięki czemu został przez policjantów zwolniony.

(pk)