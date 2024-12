Chciał pozostać niezauważony... Nie miał odblasków, ale był poszukiwany

W piątek (29.11.2024 r.) przed godz. 7:00 oficer dyżurny mrągowskiej Policji został poinformowany, że od miejscowości Pełkowo w kierunku Mrągowa idzie drogą ubrany na ciemno, bez żadnych elementów odblaskowych mężczyzna. Zgłaszającym był emerytowany policjant, który właściwie ocenił sytuację, że taki pieszy stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. We wskazane miejsce zostali skierowani funkcjonariusze, którzy potwierdzili zgłoszenie. Po wylegitymowaniu mężczyzny wyszedł na jaw również powód, dla którego 24-latek wolał pozostać niezauważony. W policyjnych systemach informatycznych figurował bowiem jako osoba poszukiwana celem przeprowadzenia z nim czynności procesowych. W związku z powyższym został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie celem realizacji z jego udziałem zleconych czynności.

Policjanci przypominają, że od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek mieć element odblaskowy umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pieszy bez odblasków idący poboczem lub skrajem drogi, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach drogowych, jest niewidoczny. Kierowca najczęściej nie ma wtedy szans, aby zatrzymać samochód i uniknąć wypadku. Zmiana przepisów spowodowała, że za brak elementów odblaskowych grozi mandat w wysokości od 20 do 100 złotych.

Zachęcamy do korzystania z tych elementów także na terenie miasta. Noszenie odblasków w miejscu widocznym dla kierowcy podnosi bezpieczeństwo pieszego na drodze w każdych warunkach. Ponadto apelujemy do kierowców o rozwagę i ostrożną jazdę w pobliżu skrzyżowań i przejść dla pieszych. Kierowca ma obowiązek zachować w tych miejscach szczególną ostrożność, aby nie dochodziło do wypadków drogowych z udziałem pieszych. Powinien on pamiętać o tym, że warunki na drodze wymagają dostosowania do nich odpowiedniej prędkości. Musi zdawać sobie również sprawę z tego, że samochód nie zatrzyma się w miejscu, a przy nadmiernej prędkości na reakcję w ostatnim momencie może być już za późno.