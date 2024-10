Impresje Artystyczne już w najbliższy weekend

- 26.10, godz. 10.00 - 14.00 - Warsztaty Kreatywnego Pisania z Mariuszem Więckiem

- 26.10, godz. 16.30 - spotkanie autorskie z Mariuszem Więckiem

Poznaj bliżej człowieka stojącego za poezją, sztukami teatralnymi i scenariuszami, które zdobywają uznanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą! Mariusz opowie o swoich literackich inspiracjach, pracy nad tekstem oraz o tym, jak to jest tworzyć poezję, która porusza i sztuki, które zaskakują. Będzie to niepowtarzalna szansa, by zadać pytania, porozmawiać o literaturze i być może zainspirować się do własnych twórczych działań!

Kim jest Mariusz Więcek?

Urodzony w 1983 roku, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, Mariusz Więcek to prawdziwy literacki wirtuoz! Jego wiersze, dramaty i scenariusze można znaleźć w takich czasopismach, jak "Twórczość", "Odra", czy "Topos". Jest laureatem licznych nagród literackich, w tym Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców oraz zwycięzcą prestiżowego konkursu dramaturgicznego „Talking About Borders” w Norymberdze. Autor tomów poetyckich „Dar języków i inne przejęzyczenia” oraz „Equilibrium”, współtwórca sztuk teatralnych takich jak „Wyrok” i „Life is loading”, które zdobyły uznanie krytyków i publiczności!

Dlaczego warto wziąć udział?

Jeżeli pragniesz zanurzyć się w literaturze, spotkać z uznanym twórcą i rozwinąć swoje umiejętności pisarskie – ten dzień jest dla Ciebie! Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym autorem, doświadczonym pisarzem, czy po prostu pasjonatem słowa, Impresje Artystyczne z Mariuszem Więckiem to okazja do twórczej wymiany myśli, zdobycia praktycznych wskazówek i czerpania z doświadczenia człowieka, który swoje życie związał ze słowem pisanym.

- 26.10, godz. 18.00 - monodram w wykonaniu Barbary Garstki „Najszczęśliwszy dzień” (impreza biletowana)

Monodram inspirowany życiem Elżbiety Czyżewskiej. Ale spokojnie, nie będzie to kolejna, klasyczna biografia. To raczej teatralna podróż w czasie – trochę jak spotkanie z przyjaciółką, której dawno nie widzieliśmy. Będzie śpiew, będą emocje i dużo humoru!

Poznacie Czyżewską taką, jakiej być może nie znaliście. Aktorkę, która podbiła serca Polaków, przeżyła życie jak prawdziwa gwiazda, a przy tym pozostała nieokiełznanym „dzikim kwiatem” polskiego kina. Spektakl to mieszanka opowieści, fantazji i muzyki – z piosenkami z lat 60. i cytatami z kultowego filmu Andrzeja Wajdy „Wszystko na sprzedaż”.

Całość to dzieło Barbary Garstki, która ma do Czyżewskiej stosunek niemal osobisty, a nad tekstem i reżyserią czuwała Magdalena Małecka-Wippich. Towarzyszyć jej będzie zespół muzyczny, a za warstwę dźwiękową odpowiada niezawodna Urszula Borkowska.

Kostiumy? Oczywiście – dzięki Agacie Wirtek!

- 27.10, godz. 18.00 - koncert Darii ze Śląska (impreza biletowana)

Daria Ryczek-Zając, bo tak naprawdę nazywa się wokalistka, szturmem podbiła serca słuchaczy swoją debiutancką płytą "Tu była", która zdobyła aż dwie nagrody Fryderyk 2024 w kategoriach Fonograficzny Debiut Roku i Album Roku Indie Pop. Jej twórczość to połączenie indie popu z wpływami hip-hopu i trip hopu. Daria jest znana z emocjonalnych tekstów, inspirujących historii oraz wyjątkowego głosu. Pochodzi z katowickiego Giszowca i czerpie pełnymi garściami z lokalnych śląskich tradycji, co czyni jej muzykę niezwykle autentyczną.

Tegoroczny koncert w Mrągowie to część jesiennej trasy promującej jej najnowszy album "Na południu bez zmian". Na płycie znalazł się m.in. zaskakujący cover utworu "Szukaj mnie" z filmu "Kogel Mogel", w którym artystka odkrywa swoją fascynację hip-hopem. Jeśli szukacie niebanalnych brzmień i wciągających opowieści, ten koncert jest dla Was!

