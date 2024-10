Groźny wypadek na trasie Mrągowo- Piecki. Pięć osób przetransportowano do szpitala

Dziś, około godziny 17:00 na drodze krajowej k59, trasa Mrągowo - Piecki doszło do wypadku. Po zderzeniu czołowym dwóch samochodów pięć osób zostało przewiezionych do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 35-letnia kierująca pojazdem marki Skoda, jadąc w kierunku Mrągowa, zjechała na przeciwległy pas jezdni, doprowadzając do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym pojazdem marki Ford, którym kierowała 44-letnia kobieta. Pojazdem marki Skoda oprócz kierującej, podróżowała dwójka dzieci. Kierująca wraz z dziećmi zostali przetransportowani do szpitala. W jadącym w kierunku miejscowości Piecki, pojeździe marki Ford, znajdowało się pięć osób, z którego kierująca oraz jeden pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Pozostałym pasażerom, na szczęście nic się nie stało.

Obie kierujące były trzeźwe. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie.