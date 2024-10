Jesień życia nie musi być smutna. To czas na spełnianie marzeń!

Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku za podstawowy cel uznaje kształcenie ustawiczne seniorów. Cały czas dynamicznie się rozwija; zrzesza ponad 400 słuchaczy, którzy poszerzają swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki i aktywnie spędzają wolny czas.Członkowie Uniwersytetu wykazują się dużym zapałem połączonym z motywacją do nauki oraz potrzebą różnorodnej życiowej aktywności, zwłaszcza w poznawaniu współczesnej techniki cyfrowej, języków obcych, historii czy też nauki tańca oraz pływania. Programy kół zainteresowań proponują słuchaczom aktywność ruchową oraz turystykę poznawczą, kulturową, teatralną i zdrowotną. Wielu słuchaczy zostało zarażonych w MUTW aktywnością fizyczną i uprawia zajęcia sportowe w domowych warunkach. Aktywność ruchowa oraz aktywność w zakresie turystyki powoduje swoistą transformację w sposobie postrzegania siebie, co prowadzi do doskonalenia jakości życia starszych osób i zmienia sposób własnej autopercepcji, czyli odbioru samych siebie. Regularna aktywność fizyczna, jak również turystyczna jest swoistą receptą na zdrowe i normalne życie. Słuchacze MUTW mają świadomość, że ruch podnosi ogólną odporność organizmu, relaksuje, rozwija pamięć, koncentrację i uwagę, a także umożliwia nawiązywanie nowych znajomości.MUTW został założony w 2007 roku. Od trzech kadencji, czyli od 2015 roku, funkcję prezeski pełni pani Halina Sawicka. To energiczna i aktywna osoba, która słuchaczem UTW jest od 2008 roku.Zapytana, jaka jest misja UTW, odpowiada z uśmiechem: — Sposób spędzania jesieni życia, jego jakość zależy wyłącznie od nas samych, od naszej aktywności, pozytywnego nastawienia, woli bycia potrzebnym. Nie wybierajmy zatem starości; wybierajmy festiwal radości, wiosnę jesienią, spełniajmy marzenia, bo one nigdy nie idą na emeryturę — odpowiada Halina Sawicka, prezes placówki. — Inaczej mówiąc, jest to kształcenie ustawiczne. Przejście na emeryturę czy rentę nie jest automatycznie odłożeniem wszystkiego, całej aktywności na półkę. Taka osoba przyjmuje na siebie inne obowiązki. Odpada systematyczne chodzenie do pracy, ale za to dochodzą inne. To jest czas, który można wykorzystać dla siebie. I u nas tak jest, że określone zajęcia, wykłady, aktywność są o określonych godzinach w wyznaczonych dniach. Aktywność jest motorem wszelkiego działania. Mamy bowiem zajęcia pozwalające utrzymywać kondycję fizyczną oraz te, które działają dobrze na nasz mózg. Mamy cykl wykładów z psychologii i medycyny, dużo mówimy o żywieniu, o dietach. Jeśli chodzi o drugą grupę wykładów, to mamy lektoraty języków angielskiego i niemieckiego. Prowadzimy rozmowy o książkach, różne warsztaty: kulinarne i rękodzieła, mamy sekcję plastyczną, grupy nordic walking, rowerową, gimnastyczną, rehabilitacyjną, chodzimy na basen. Gramy w tenisa stołowego i stosujemy rehabilitację taneczną! Jest też grupa wokalna, która nazywa się Kwiaty Jesieni. Nie nudzimy się; cały czas jesteśmy aktywni, bo dopiero teraz, w seniorskim wieku, mamy czas na realizowanie swoich pasji z dzieciństwa i lat młodości.Wszystkich wydarzeń, przedsięwzięć, wykładów, wyjazdów, warsztatów, zajęć i projektów, w które zaangażowani byli studenci UTW w Mrągowie, nie sposób wymienić. Niemal każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a pomysłów na kolejne też nie brakuje. Niedawno grupa seniorów wróciła z Albanii, na początku listopada słuchacze jadą na trzydniową wycieczkę do Torunia, a w kwietniu na 11-dniowy turnus rehabilitacyjny do Darłówka.Jednym słowem trzeba po przejściu na emeryturę natychmiast zapisać się do Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku…— Oczywiście. Nasz plan wydarzeń i zajęć jest bardzo bogaty, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie — zapewnia prezeska UTW w Mrągowie. — UTW to jest najlepsza alternatywa na życie, i to takie fajne życie, w gronie nowych znajomych, nierzadko przyjaciół, na spotkaniach z ciekawymi ludźmi, na wyjazdach do ciekawych miejsc. Tu, u nas, ciągle się uczymy, i to w różny sposób, bo i na wykładach, ale nie tylko. Musimy dbać o mózg, bo on jest motorem wszystkiego. I coraz więcej seniorów zaczyna to dostrzegać. Dlatego trafiają do nas. I co więcej, trafiają, bo koleżanka namówiła, bo ktoś zobaczył grupę ćwiczącą w plenerze, ktoś inny słyszał o ciekawych wykładach czy warsztatach albo wycieczkach... Dobrze jest być w UTW. Zapraszamy!