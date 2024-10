Pisarka opowiadała o książkach i jodze

W bardzo sympatycznej, kameralnej atmosferze pani Kasia poprowadziła nas w swobodnej gawędzie śladami swojej historii rodzinnej i swoich osobistych losów. Poznaliśmy okoliczności, które zaprowadziły ją do sięgnięcia po pióro i do pisania książek. Opowiedziała nam również o procesie pisania jej ostatnich książek, o szukaniu ciekawych tematów dotyczących naszych Mazur, których akcja dzieje się niejednokrotnie w pobliskich, wszystkim nam dobrze znanych miejscowościach.

Pani Katarzyna podzieliła się z nami również opowieścią o swojej drodze do zdrowia poprzez praktykowanie jogi, której dziś jest nauczycielem. Usłyszeliśmy również o fascynacji pani Kasi kosmetologią naturalną, opartą na ziołach, produktach naturalnie występujących w naszym otoczeniu, na łąkach, polach, zagonkach i w kuchniach, o doświadczeniach naszych babek i prababek, które do pielęgnacji swojej skóry i włosów używały produktów jedynie naturalnych. Otoczeni zalewającą nas reklamą rzadko zaglądamy do informacji o składzie produktu, brak nam wiedzy o działaniu na nasz organizm substancji chemicznych w nich zawartych, a które w dobrej wierze aplikujemy sobie regularnie poprzez skórę do naszego organizmu. Dziś pani Katarzyna Enerlich prowadzi warsztaty z tej niezwykle ciekawej i pożytecznej dziedziny, dzieląc się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Spotkanie zakończyły pytania do naszego przemiłego gościa, możliwość zakupienia jej najnowszych książek, uzyskania autografu autorki oraz słodkim poczęstunkiem.

Ponieważ pani Kasia znana jest z niezwykłej swobody opowiadania, erudycji i bezpośredniości w kontakcie z czytelnikami, wieczór upłynął wszystkim niezwykle szybko, pozostawiając niezapomniane wspomnienia.

Krystyna Ewa Głodek