Tragiczny pożar w Mikołajkach. Policjanci mundurami gasili płonącego mężczyznę

St.post. Rafał Pisowłocki z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie i funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Iławie post. Mirosław Szmeichel, pełniący służbę w ramach adaptacji zawodowej w mrągowskiej komendzie, zostali skierowani do Mikołajek na ul. Ptasią. Tam na terenie ogródków działkowych miało dojść do pożaru.

- Policjanci dotarli we wskazane miejsce jako pierwsi i zauważyli mężczyznę leżącego w progu drzwi palącego się domku. Mężczyzna był nieprzytomny, a jego ubrania zajęły płomienie. Funkcjonariusze bez chwili zawahania, mimo zagrożenia płomieniami, swoimi bluzami od munduru zaczęli tłumić ogień na leżącym człowieku. Gdy to się udało, wynieśli go z płonącego budynku na zewnątrz w bezpieczne miejsce. Po chwili dojechali strażacy, którzy podjęli się gaszenia drewnianego domku oraz karetka pogotowia - relacjonuje podkom. Paulina Karo, oficer prasowy KPP Mrągowo. - Z uwagi na bardzo rozległe oparzenia ciała mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Niestety pomimo udzielonej pomocy, nie udało się uratować jego życia - dodaje.

Jak informuje OSP Mikołajki, do pożaru doszło ok. godz. 8.00 i poszkodowane zostały w nim w sumie dwie osoby.

Mrągowscy policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia oraz tożsamość ofiary.