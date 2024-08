Rusza Festiwal Kultury Kresowej

PROGRAM:

23 sierpnia (piątek)

16.30 - Współczesna literatura kresowa - prezentacje twórców z Litwy, Ukrainy i Białorusi (Mrągowskie Centrum Kultury)

Swoje wiersze czytać będą:

Jan ROMAN z Grodna. Język polski poznał w wieku pięciu lat ucząc się z elementarza, zaś wiersze w języku ojczystym pisze dopiero od trzydziestego roku życia. Obecnie pracuje jako dziennikarz polskiego programu „Nad Niemnem”, ukazującego się na antenie TVP Polonia.

Sonia PAJGERT z Odessy, współzałożycielka Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Polska Nuta” w Odesie (Ukraina), odpowiada za tworzenie i realizacje projektów, integracje dzieci i młodzieży, realizację wystaw, wydarzeń kulturalnych, promocję stowarzyszenia, kontakt międzynarodowy, promocje Polski i Polskiej kultury - w Odessie i poza jej granicami. Członek redakcji czasopisma Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.Artysta plastyk, renowatorka dzieł sztuki, poetka, piosenkarka. Działaczka polonijna.Obrazy artystki znajdują się w kolekcjach Prezydenta RP oraz Prezydenta Ukrainy, ambasadorów RP i Gruzji, w kolekcjach prywatnych na Ukrainie, w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Australii.

Również jest współautorką książki dla dzieci „Przygody Detektywa Kotka Marcela” oraz autorką ilustracji, kolorowanek i tekstów do piosenek, które są dodatkiem do książki. Całość jest napisana w języku polskim i ukraińskim. Wiersze autorki znalazły się w czasopismach i almanachach poetyckich, m.in. w Tomiku Poezji Festiwalu Kultury Kresowej.

W 2023 roku powstał poetycki film autorki pod tytułem „Przed i Po”, którego tłem są przedwojenne czasy oraz wojna, która miała swój mocny i nieodwracalny wpływ na wiersze oraz ogólny światopogląd artystki. Tworząc w języku polskim, artystka nie ogranicza się wierszami – spod pióra Sonii Pajgert powstają teksty do autorskich piosenek (muzyka, aranżacje – W.Pajgert), eseje oraz publikacje. Odznaczona Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Switłana HIRNIAK ze Zdołbunowa, należy do najbliższych przyjaciół i współpracowników Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. Od 2014 roku zaangażowana w działalność mającej na celu rozwijanie kultury polskiej, m.in napisaniu i recytacji wierszy.

Apolonia SKAKOWSKA z Wilna. Urodziła się na Wileńszczyźnie, w Mickunach. Absolwentka Filologii Polskiej Instytutu Pedagogicznego w Wilnie. Pracowała w Szkole Średniej im. J.I. Kraszewskiego oraz w Szkole Pedagogicznej, w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Wilnie i jako redaktor w Wydawnictwie Podręczników Polskich "Śviesa" ("Światło"). Z zamiłowania dyplomowany przewodnik po Wilnie, Trokach, Kownie oraz pilot na długich trasach. Obecnie Prezes-dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Wilnie. Laureat tytułu Vox Populi "Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej" 2013. 30. lat pracy misyjnej dały wspaniałe wyniki. Działa 97. zespołów polskich na Litwie. Zorganizowano i przeprowadzono ponad 4 tys. imprez. Autorka sześciu podręczników języka polskiego dla szkół polskich na Litwie i na Białorusi. Ukazało się pięć tomików jej wierszy i jeden tomik dla dzieci. Jej poezja ma charakter liryczno-patriotyczny. Za zasługi w pielęgnowaniu polskiej tożsamości narodowej, polskich tradycji ludowych oraz za integrowanie kultury polsko-litewskiej Premier Litwy odznaczył Apolonię Skakowską Flagą Litewską oraz Dyplomem honorowym (2018 r.), a Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie Litwy Złotym Orderem.

18.00 - Koncert Inauguracyjny 29. Festiwalu Kultury Kresowej Mrągowo 2024 (Pl. Unii Europejskiej); koncert tradycyjnie poprowadzą Ciotka Franukowa /Anna Adamowicz/ i Wińcuk /Dominik Kuźniewicz/

24 sierpnia (sobota)

Amfiteatr, Plac Unii Europejskiej

14.00 - Mała Gala Kresowa - koncerty zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, kiermasze

Organizatorzy zapraszają na warsztaty PALM WILEŃSKICH, wyszywania oraz warsztaty MOTANEK polegające na tworzeniu własnych kreacji, tworzonych na motanych laleczkach. W strefie plastycznej najmłodsi pod okiem naszych rękodzielników będą mogły spędzić czas na motaniu, upiększaniu, tworzeniu własnych ozdób, wycinaniu i kreatywnej zabawie, czyli tym co dzieci lubią robić najbardziej.

Ola KUNICKA – warsztaty palm wileńskich,

Leonarda i Michał JANKOWSCY - rzeźba w drewnie.

Wira OKUNIEWA – członek Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach. Artystka sztuk pięknych. Jej pasją jest ceramika, rysunek wełną i nitkami, haft, wyszywanie: serwety, obrusy, „rusznyki” itp. Przeprowadzi warsztaty polegające na tworzeniu biżuterii, dekorowaniu zabawek, obrazów.

Odarka KUCZERIAWA – członek Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach od 2018 roku. Artystka sztuk pięknych. Prezes organizacji społecznej „Wyszywany Dywotwir”, inicjatorka i organizatorka corocznych wystaw sztuki w Czerniowcach, kierownik Szkoły Bukowińskiej Tajstry, lalkarka. Podczas Festiwalu zaprezentuje bukowińskie tradycyjne ozdoby, eko-torby, wyszywanki, lalki-motanki (lalki bukowińskie). Przeprowadzi warsztaty motanek.

Irena KUCHAR – członek Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. Jej pasją są rzemiosła narodowe, regionalne – wyroby ze słomy, liści kukurydzy. Zaprezentuje je podczas Festiwalu i przeprowadzi warsztaty.

19.30 - Wieczornica Kresowa - kino plenerowe - wspomnienie pierwszego Festiwalu Kultury Kresowej

Mrągowskie Centrum Kultury

15:00 - Akcja Burza na Kresach w 80. Rocznicę walk na Wołyniu, Wileńszczyźnie i we Lwowie - spotkanie autorskie Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią

25 sierpnia (niedziela)

10.30 - uroczysta msza święta (Kościół Świętego Wojciecha)

12.00 - koncerty - występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, kiermasze (Pl. Unii Europejskiej)

Swoje obrazy prezentować będą:

Marta LUBYCKA - urodziła się i mieszka we Lwowie, gdzie w 1985 r. ukończyła studia plastyczne, specjalność dekoracja wnętrz. Maluje na papierze, na płótnie, na płytach, na ścianach... Bierze udział w krajowych i międzynarodowych wystawach: ponad 50 wystaw zbiorowych (w Przemyślu, Kijowie, Lwowie, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Charkowie itd.) Dyplomatka biennale malarstwa we Włoszech (Piza). Ma 8 indywidualnych wystaw, m.in. w Lwowskiej Galerii, w muzeum Religii, w Złoczowskim i Żółkiewskim zamkach. Jest aktywną uczestniczką malarskich plenerów i projektów (ok.30): m.in. na Ukrainie w 2012-2013 na Krymie, w Czarnomorsku, Bukowelu, Lwowie, Charkowie, w Polsce: w Juracie, Głogowie; kresowy plener "Oborniki Śląskie" w Bagnie, międzynarodowe plenery w Miastku, Trzebnicy, Kociemyślu, kresowy plener w Lubaczowie... Członek Związku Plastyków Ukrainy i Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Jarosława POPOWICZ - absolwentka ASP we Lwowie. Od 2014 r. – członek Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jej twórczość – to malarstwo, grafika. Uczestniczy w plenerach międzynarodowych, wielokrotnie organizowała wystawy indywidualne.

Aleksander SUBOTKIEWICZ i Danuta LIPSKA z Wilna. Prezes Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”. Jest absolwentką Wileńskiej Szkoły Sztuk Pięknych oraz ówczesnego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Wykładała plastykę w polskich szkołach: im. Joachima Lelewela, Jerozolimskiej oraz im. Władysława Syrokomli, gdzie też współpracowała jako plastyk z zespołem „Wilenka”. Maluje na płótnie, drewnie, kartonie. Stosuje technikę monotypii. Jej prace są w kolekcjach prywatnych na Litwie, w Polsce, Francji, Norwegii, Ameryce, Białorusi, Japonii, Szwecji. Jest nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

Renata UTOWKA z Wilna, urodziła się w Skojdziszkach. W 1995 r. skończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu otrzymując tytuł plastyk – technolog tkactwa. W roku 1993 w Domu Polskim w Białymstoku odbyła się Jej pierwsza indywidualna wystawa prac malarskich. Od roku 1996 jest członkiem Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”.

PONADTO

23-25 sierpnia (Mrągowskie Centrum Kultury)

- wystawa pamiątek kresowych

- wystawa plakatów i zdjęć z minionych festiwali

- wystawa plenerowa - KU NOWOCZESNOŚCI Kresy Niepodległe 1919 - 1939 - Ekspozycja Domu Spotkań z Historią w Warszawie poświęcona jest bardzo słabo obecnym w powszechnej świadomości, wybranym dokonaniom związanym z odbudową i modernizacją ziem wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Warto przypomnieć, że ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej (stanowiące blisko połowę jej terytorium) zostały włączone w obręb odrodzonego w listopadzie 1918 roku państwa polskiego dopiero w roku następnym – 1919. Agresja Niemiec i Rosji Sowieckiej we wrześniu 1939 roku przyniosła w konsekwencji utratę tych terytoriów przez Polskę.

Pomiędzy rokiem 1919 a 1939 rozpina się niespełna dwudziestoletni okres rozwoju Kresów w granicach państwa polskiego, okres ogromnego wysiłku włożonego w odbudowę i modernizację ziem wschodnich. O odbudowie ze straszliwych zniszczeń wojennych, wybranych inwestycjach infrastrukturalnych, przemysłowych i gospodarczych, o modernistycznych budowlach, nowoczesnych firmach podbijających rynek krajowy i rynki zagraniczne, wielkich wystawach handlowych, rozwoju lotnictwa i niezwykłych wyścigach na ulicach Lwowa, osiągnięciach cywilizacyjnych i ofercie turystycznej Kresów w latach 30. przypominamy w ramach tej ekspozycji.

Kuratorem wystawy, autorem tekstów i wyboru ikonografii jest Tomasz Kuba Kozłowski, popularyzator dziedzictwa Kresów, koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Współpraca merytoryczna, redakcja i koordynacja prac związanych z wystawą to dzieło Moniki Cichockiej. Projekt plastyczny ekspozycji przygotowała pracownia „Zespół wespół”. Oryginalne ekspozytory wykonała Pracownia Tryktrak. Ekspozycja została dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

W tym roku na scenie gościć będziemy:

z Białorusi

Zespół polonijny LIBER CANTE - amatorski zespół założony w 2028 roku przy Związku Polaków na Białorusi w Mińsku przez dyrygenta i kierownika artystycznego Katarzynę Mihal. W repertuarze zespołu są pieśni patriotyczne i religijne oraz piosenki ludowe i biesiadne. Liber Cante bierze udział w okolicznościowych imprezach kulturalnych i religijnych na Białorusi i w Polsce ( Warszawa, Biała Podlaska, Białystok, Syców, Opole, Mrągowo, Wambierzyce i inne ).

Amatorski Zespół ZABAWA - powstał w 2018 roku w Stołpcach przy miejscowym oddziale ZPB. Skład zespołu jest bardzo różnorodny ale łączy wszystkich miłość do śpiewania a szczególnie do polskiej piosenki. Zespół prężnie występował do czasów pandemii, uczestniczył w licznych imprezach okazjonalnych i konkursach, na przykład konkurs „Malwy-2018,19”, Osiecka 2019, MFKiP XXV(I,II) 2018,19, 20, "Eurydyka" 2019 i innych. Po pandemii zespół odnowił próby, z nowymi siłami, pomysłami i planami na dalszy rozwój.

Zespół Folklorystyczny WIERZBICA - powstał w 1979 roku. Nazwa zespołu, "Wierzbica", pochodzi od słowa Wierzba, krzewiaste drzewo, które jako pierwsze budzi się wiosną i wypuszcza swoje pąki. Głównym zadaniem uczestników zespołu jest zachowanie kultury ludowej, śpiewu, tradycyjnych tańców, gier i obrzędów. W repertuarze "Wierzbicy" znajdują się pieśni folklorystyczne, ludowe, pieśni obrzędowe i duchowe. Oprócz piosenek, wiele tradycyjnych tańców białoruskich. Zespół śpiewa nie tylko białoruskie pieśni ludowe, ale także piosenki sąsiadujących narodów w ich języku. „Wierzbica” aktywnie uczestniczy w różnych festiwalach, konkursach i koncertach.

2019 - 25 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie 10.01.-13.01.2019 ( II miejsca w kategori zespofy folklorystyczne)

2021 - XI World Championship of Folklore

"World Folk 2021" - online Bulgaria Zespół otrzymał Dyplom Laureata l stopnia, dyplom II miejsce - srebrny medal oraz dyplomy za udział i zachowanie tradycji i Folkloru śpiewu ludowego.

2023 - XXXV Eestimaa rahvuste ühendus, Dni kultur narodowych Tallinn (23.09.-24.09.2023)

Solistkę HELENĘ ABRAMOWICZ - Dyrygentka, nauczycielka, wokalistka, organistka, kompozytorka z kręgu muzyki liturgicznej oraz poezji śpiewanej, Członek Stowarzyszenia Kierowników Chórów Chłopięcych, działającego przy Białoruskim Związku Działaczy Muzycznych. Przeszła całą 18-letnią edukację muzyczną, ukoronowaną dyplomem z wyróżnieniem Akademii Muzycznej w Mińsku (wydział dyrygentury chóralnej). Jako kompozytorka Helena Abramowicz zadebiutowała płytą „Pieśni Miłosierdzia” (2014r.). W swoim repertuarze Helena ma ponad 70 utworów w różnych językach i tematach: muzyka autorska, liturgiczna, poezja śpiewana Większość - 60 utworów w języku polskim o tematyce religijnej, patriotycznej, filozoficznej oraz romantycznej.

Nagrała 6 płyt: “Pieśni Miłosierdzia” na teksty św.S.Faustyny Kowalskiej, „Kocham Cię Panie” na teksty polskich poetów, „Serce Matki” i „Dzień dziecka” na teksty Anny Rudawcowej, „Polsko moja” na teksty o tematyce patriotycznej oraz płytę dla dzieci „Zimowe Piosenki Helenki” na teksty różnych znanych i mniej znanych polskich poetów.

Najbardziej znana autorska piosenka Heleny Abramowicz - „Polsko moja”, która teraz jest bardzo popularna i rozpowszechniona wśród licznych zespołów i solistów polonijnych oraz liczy się Hymnem Polaków mieszkających poza Polską. W marcu 2016 roku Helena Abramowicz otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.



Z Ukrainy:

Zasłużony dla Kultury Polskiej Zespół Folklorystyczny ECHO PRUTU - powstał w lipcu 1998 r. przy Domu Polskim w Czerniowcach z inicjatywy grupy Polaków, członków Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, zakochanych w polskie pieśni ludowe i patriotyczne. Ważne miejsce w repertuarze zajmują pieśni naszych przodków – Polaków, od dawna mieszkających na Bukowinie. Kierownik zespołu - Lilia Pyndyk. Celem zespołu jest odrodzenie i propagowanie pieśni polskich ludowych (bukowińskich) w środowisku Bukowińczyków, poszukiwanie starych pieśni ludowych. Zespół aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez Organizację Społeczną „Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza oraz instancje kulturalne m. Czerniowce i obw. czerniowieckiego. Wyjeżdżał na występy do Krakowa, Jastrowia k/Piły, Lubania, Bielsko-Białej. Wielokrotnie uczestniczył w Festiwalach Międzynarodowych w Suczawie (Rumunia), Kiszyniowie (Mołdawia), Mrągowie, Dzierżoniowie i Pile podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” oraz w Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. W 2018 r. zespół występował w Warszawie w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy w ramach podsumowania Roku Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie. Zespół godnie reprezentował swój wielonarodowościowy i wielokulturowy region Ukrainy – Bukowinę, w Pałacu Prezydenckim.

Bukowina jest wielonarodowościowym regionem Ukrainy, charakterystyczną cechą którego jest wielokulturowość i tolerancja w stosunkach pomiędzy narodowościami. Dlatego do repertuaru włączono pieśni ludowe ukraińskie, rumuńskie, niemieckie, żydowskie oraz węgierskie. Zespołowi przygrywa wspaniała kapela: bajan (rodzaj dużej harmonii), kontrabas, sopiłka, skrzypce.

Zasłużony dla Kultury Polskiej, Folklorystyczny Zespół Górali Czadeckich WIANECZEK z Pietrowiec Dolnych (Bukowina) obwód czerniowiecki, został założony w 1991 roku. Podstawę repertuaru zespołu „Wianeczek” stanowią pieśni i tańce rodzimej wśi Pietrowce Dolne.

Kultywuje regionalny folklor, ma w swoim repertuarze bogaty zestaw czadecko-bukowińskich śpiewanek, pielęgnuje tradycje, obrzędy i zwyczaje przodków. „Wianeczek” przedstawia także widowiska folklorystyczne, promuje ludowy etniczny strój Polaków z Bukowiny. Śpiewamy „gwarą”, w języku polskim, ukraińskim, rumuńskim i rosyjskim. W zespole uczestniczą ludzie różnego wieku, oświaty, fachu, ludzie różnych wyznań wiary, lecz wszyscy jednakowo są zakochani w polski folklor. Zespół reprezentował swoje umiejętności na Ukrainie, w Rumunii, Czechach, Niemczech. Od 1991 roku jest stałym uczestnikiem Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu - Pile. Kolejne niezapomniane wrażenia zostawił nam Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie (2005 r, 2007 r, 2014 r.) oraz Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Zespół „Wianeczek” jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego nie tylko w Pietrowcach Dolnych, ale społeczności bukowińskiej. Posiada w swoim dorobku sporą ilość koncertów, corocznie bierze udział w konkursach kolęd, w dniach wsi, a także występuje na festiwalach i przeglądach zespołów folklorystycznych, propagując przepiękny polski regionalny folklor.

W 1996 roku, za aktywną działalność kulturalną oraz zachowaną wierność tożsamości narodowej, zespół „Wianeczek” oraz jego kierownik zostali wyróżnieni odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W 2004 r. otrzymał prestiżowy na Ukrainie tytuł „ Ludowy”. Posiada dyplomy i wyróżnienia regionalnych i miejscowych władz.

W 2023 r., za kultywowanie ludowych tradycji Polaków na Bukowinie i z okazji 30-lecia działalności, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przyznało zespołowi „Wianeczek” Złoty Medal. Kierownik zespołu „Wianeczek” Błażena Malicka.

Zespół śpiewaczy POLSKIE KWIATY działa przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. Od roku 2006 działali pod nazwą Seniorki, a od 2020 roku zmienili nazwę - Polskie Kwiaty. Twórczość grupy opiera się na wpływach polskiej muzyki i dawnego repertuaru ludowego. Występowali na wielu festiwalach i licznych konkursach, zdobywając przy tym zaszczytne miejsca i wyróżnienia. Ten rozśpiewany zespół ma już 17 lat. Lata wspólnego śpiewania i grania, jak sami mówią o sobie, zaowocowały nie tylko niezapomnianymi przeżyciami. Najbardziej wypełnia ich dumą fakt, że to właśnie im przypadł udział w krzewieniu kultury polskiej. Kierownik Walery Stelmaszczuk. Ostatnio zespół ze Zdołbunowa uczestniczył w wielu spotkaniach i uroczystościach, ale najważniejsze było - na lubaczowskim Rynku Folkowo- Kresowym, na którym zagrali i zaśpiewali kilka pieśni ze swojego repertuaru polsko- ukraińskiego.

Zespół taneczno-śpiewaczy MOŚCISKIE SŁOWIKI ( grupa dziecięca) - Zespół powstał przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej w 1996r. Założycielką chóru była pani Krystyna Husarz. To był pierwszy chór, który propagował piosenki religijne, ludowe i współczesne w języku polskim. Zespół niejednokrotnie brał udział w Międzynarodowych Konkursach Pieśni Religijnej, występował w wielu miastach Ukrainy i Polski, otrzymując nagrody i dyplomy. Wielką popularność zdobył, biorąc udział w Międzykontynentalnym Festiwalu Pieśni Religijnej w Łodzi, gdzie wspólnie z chórem z Chicago zajął I miejsce. Kierownik zespołu Teresa Teterycz

Zespół wokalny AKWARELA TARNOPOLA - od ponad 30 lat na Ziemi Tarnopolskiej istnieje Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, które jednoczy Polaków nie tylko w samym Tarnopolu, ale także w jego okolicach. Marzeniem Towarzystwa było zawsze stworzenie własnego zespołu. W końcu, czym są spotkania i uroczystości bez pieśni? Bo w piosence i słowach odbija się dusza narodu polskiego...

W październiku 2016 r. przy Towarzystwie powstał zespół. Repertuar - to głównie pieśni patriotyczne, ale nie brakuje także utworów ludowych, religijnych i znanych, popularnych. W 2018 roku zespół otrzymał nazwę „Akwarele Tarnopola”.

A pod nową nazwą rozpoczęły się nowe osiągnięcia twórcze. Tym samym zespół wziął udział w szeregu festiwali odbywających się zdalnie w Kijowie, Lwowie i Kielcach (RP). Dziś zespół Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Ziemi Tarnopolskiej jest już dość znany na terenie naszego regionu. Żadne święta i uroczystości nie obchodzą się bez niego. Zespół stale koncertuje w filharmonii regionalnej, ośrodku kultury „Peremoga” w Tarnopolu. występował w Brzeżanach, Hałuszczyńcach, Jazłowcu, Husiatyniu, Sydorowie, Łopusznym, Podwołoczysku, Czortkowie, Nysie (RP). W planach jest jeszcze wiele wspaniałych projektów, które chcemy zrealizować. Kierownik i koncertmistrz (fortepian) - Oksana Kozyra. Oprócz fortepianu zespołowi przygrywają skrzypce.

z Litwy

Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca WILEŃSZCZYZNA im. Gabriela Jana Mincewicza - został założony w 1980 roku przez Gabriela Jana Mincewicza. Na scenie zespół prezentuje nie tylko poszczególne pieśni i tańce ziemi wileńskiej, ale także tworzy obrazy tematyczne, takie jak „Wesele wileńskie”, „Noc Świętojańska na Wileńszczyznie”, „Kiermasz wileński” i inne. Członkowie zespołu z pasją i pietyzmem dbają o swoją kulturę i tradycje. Zespół został odznaczony Nagrodą im. Oskara Kolberga, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz wieloma innymi. Obecnie zespołem kieruje dr Natalija Sosnowska, a także choreografowie Leonarda Klukowska i Natalija Kowaliowa.

Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca WILENKA z Wilna jest najstarszym polskim dziecięco młodzieżowym zespołem pieśni i tańca na Litwie (działa od 1972 r.). Zespół ponad pół wieku kultywuje tradycje kultury polskiej. Przetrwał różne okresy dziejowe, zachował polską kulturę narodową. Dzisiaj liczy ponad 200 osób. Składa się z 7 grup wiekowych (tancerzy i chórów) dzieci i młodzieży z rodzin polskich m. Wilna. To już czwarte pokolenie młodych Polaków, które poznaje w tym zespole piękno folkloru.

Podstawę twórczości zespołu stanowi folklor Wileńszczyzny, różnych regionów Polski, Litwy, jak też narodów bałkańskich. „Wilenka” jest dobrze znana na Litwie, aktywnie uczestniczy w różnorodnych festiwalach, projektach międzynarodowych, konkursach, często koncertuje na scenach Litwy, Polski, niejednokrotnie występowała w Norwegii, na Węgrzech, w Bułgarii, Chorwacji, we Włoszech, na Łotwie etc. Dużym powodzeniem cieszą się Obrazki, osnute na podstawie folkloru autentycznego Wileńszczyzny, takie jak „Kaziuki wileńskie”, „Wesele”, „Dożynki”, „Zapusty” i inne.

Zespół jest laureatem wielu konkursów i festiwali na Litwie i poza granicami. Zespół miał zaszczyt wystąpić w Senacie RP z kolędami. Uczestniczył w Projekcie TV na rzecz odbudowy Zułowa "Piłsudski pamięcią przyzywa". Brał udział w projekcie Polonez na 300 par na Placu Katedralnym m. Wilna. Kolędy wykonane przez „Wilenkę” kilkakrotnie były nadawane w TV Polonia. W roku 2013 r. "Wilenka" miała zaszczyt powitać programem patriotycznym Prezydentów RP B. Komorowskiego, 2019 r. A. Dudę w Ambasadzie RP w Wilnie.

Zespół posiada wiele nagród i odznaczeń: Odznakę „Zasłużony dla kultury Polskiej”, Złoty medal z Okazji 50 lecia PLZPiT „Wilenka” przyznany przez Fundację ”Pomoc Polakom na Wschodzie”, Medal „Meritus Patriae” i inne. Młodzież „Wilenki” jest bardzo artystyczna, wkłada dużo wysiłku na rzecz rozwoju polskości na Litwie. Kierownik, dyrektor zespołu – Janina Łabul, kierownik Artystyczny – Renata Juzokiene.

Zespół KROPELKI - istnieje przy domu kultury w Mariampolu od 1998 roku. Założycielem zespołu była Krystyna Skolzniewa, a ponad 20 lat opiekunem artystycznym i choreografem jest Krystyna Wołejko. „Kropelki" liczą ponad 60 osób w wieku 3-25 lat i pracuje w trzech grupach wiekowych. Dzisiejszy zespòł taneczny „Kropelki" ma różnorodny repertuar. W repertuarze zespołu są nie tylko polskie i litewskie tańce ludowe, ale również stylizowane tańce ludowe innych narodów świata.

„Kropelki“aktywnie włączają się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez ośrodek kultury w Mariampolu, jak również bierze udział w imprezach plenerowych, na festynach i festiwalach międzynarodowych, koncertach charytatywnych i wielu innych przedsięwzięciach artystycznych na Litwie i poza jej granicami. Odwiedził Polskę, Łotwę, Hiszpanię, Bułgarię, Węgry, Francję.

Zespół Tańca Ludowego HAŁAS - dynamiczna i pełna energii grupa artystyczna, która od lat zachwyca publiczność swoimi niesamowitymi występami. Składający się z miłośników tańców ludowych. Zespół w swoim repertuarze ma nie tylko tańce ludowe z różnych regionów Polski, ale także stylizowane tańce innych narodów. Repertuar to bogactwo tradycyjnych tańców, zawsze stawiają sobie za cel zachowanie i promocję polskiej kultury, a występy są pełne pasji, zaangażowania i pozytywnej energii. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zyskali uznanie na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Każdy występ jest niezapomnianym spektaklem, który wprowadza publiczność w magiczny świat tańca i muzyki ludowej.

Zespół powstał w 2010 r. i tańczy w 2 grupach wiekowych. Tancerze odwiedzili: Polskę, Łotwę, Hiszpanię, Bułgarię, Węgry, Anglię. Zawołaniem zespołu jest: „Hałas hałasuje i pięknie tańcuje“! Kierownikiem zespołu jest Krystyna Wołejko.

Zespół Wokalny ŻEJMIANA

oraz Zespół Wokalny SUKCES z Mrągowa



Źródło: MCK, Visit Mrągowo