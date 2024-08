XIII Festiwal Kultury Mazurskiej. Czeka nas moc atrakcji

Festiwal Kultury Mazurskiej, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w gminie Sorkwity jest okazją do wspólnego dbania o dziedzictwo kulturowe regionu. Festiwal każdego roku przyciąga mieszkańców regionu i turystów oraz sympatyków folkloru. Jest to bowiem okazja do przypomnienia historii tych ziem, wspólnego świętowania i promocji regionu, co zapewnić ma bogaty program imprezy.

Impreza rozpocznie się w sobotę, 17 sierpnia w tzw. Stodole przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach, gdzie zaplanowano wykłady o historii Mazur, które poprowadzą prof. dr hab. Andrzej Sakson, dr Martyna Siudak, Aleksander Puszko z Muzeum Mazurskiego w Owczarni oraz Anna Wysuwa- Szefler i Jolanta Hellis z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie. W przerwach między prelekcjami wystąpią: Zespół Bis Canto, Izabela Matwiejczyk oraz Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z.s. w Zyndakach.

Tego dnia organizatorzy przygotowali atrakcje dla całych rodzin. Na uczestników czekają: gra terenowa “W poszukiwaniu skarbu Kłobuka”, spektakl Małego Teatru Ilustracji oraz ognisko z muzyką na żywo w wykonaniu Kwiatów Jesieni z UTW Mrągowo.

Moc atrakcji zaplanowano także na niedzielę, 18 sierpnia. Na scenie plenerowej przy Szkole Podstawowej w Sorkwitach wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca “Kortowo”, Warnijsko Kapela, Zespół Sukces, Folk Kapela, Zespół Ich Czworo, Przedszkole Niepubliczne “Słoneczko” oraz solistki: Maja Krysiak, Renata Kurkowicz, Zuzanna Szczepuch i Eliza Skoniecka. Tegoroczną gwiazdą festiwalu będzie zespół Zarażeni Folkiem.

W niedzielę odbędzie się pokaz snycerstwa połączony ze wspólnym malowaniem rzeźby Kłobuka Mazurskiego, pokaz i nauka tańców dawnych z Mrągowską Rotą Zaciężną. Będzie także możliwość wydrukowania festiwalowej grafiki metodą sitodruku.

W programie odtwarzanie ginących zawodów, czyli warsztaty garncarskie i tkackie, a także bogaty program zabaw ludowych, m.in. malowanie wzorów mazurskich na szkle, drewnie i kamieniach, tworzenie motanek, laleczek z ziół, wianków, ozdobnych miotełek, pocztówek metodą decupage i witraży. To nie koniec atrakcji, tego dnia będzie można spróbować swoich sił w rzeźbieniu w mydle, ozdabianiu słomianych kapeluszy, strzelaniu z łuku i szkockiej piechocie.

Podczas drugiego dnia festiwalu nie zabraknie bogatego jarmarku regionalnego rzemiosła artystycznego i stoisk kulinarnych sołectw, KGW i Klubu Seniora Sorkwity+.

Festiwal ma kluczową rolę w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, to najbardziej integrująca i wzmacniająca lokalną tożsamość impreza w gminie Sorkwity. Zapraszamy!

org.