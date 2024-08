Dominika Putto melduje się w półfinale igrzysk olimpijskich

Dominika Putto w swoim biegu eliminacyjnym zajęła trzecią lokatę. Bezpośrednim awansem do półfinałów premiowane były tylko pierwsze dwa miejsca. W tej sytuacji mrągowianka była zmuszona wystartować w ćwierćfinałach. Tam nie zostawiła jednak żadnych wątpliwości, pewnie wygrywając i awansując do dalszych piątkowych startów.

– Już trzy lata temu bardzo mało mi zabrakło, aby pojechać na igrzyska do Tokio, przegrałam wtedy z Justyną Iskrzycką o 0,2 sekundy. Byłam z koleżankami praktycznie do końca, widziałam szkolenie, zbierałam punkty w dzienniczku treningowym, na co mogę się przygotować. Wraz z mężem i rodziną postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Wszystko było dostosowane do mnie i jadę na igrzyska! Jakie emocje mi towarzyszą? Dopóki nie wystartuję w pierwszym przedbiegu, to nie uwierzę – cieszyła się Putto przed igrzyskami, a w środę przypieczętowała awans do półfinału i otworzyła sobie szansę walki o medale.

08.08, godz. 13.40 - finał K1 500m (Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto)

09.08, godz. 10.50 - półfinał K2 500m (Anna Puławska/Karolina Naja)

09.08, godz. 13.00 - finał K2 500m (ew. (Anna Puławska/Karolina Naja))

10.08, godz. 10.30 - półfinał K1 500m (ew. Dominika Putto)

10.08, godz. 12.40 - finał K1 500m (ew. Dominika Putto)

Wszystkie starty mrągowianek można oglądać w Strefie Kibica w Ekomarinie przy plaży miejskiej w Mrągowie.

red.