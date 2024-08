Zwiedzali Mazury i... robili masło

Projekt międzynarodowy prowadzony w Mrągowie - „Let’s get together – środowisko, sport i muzyka łagodzą obyczaje” dobiegł końca. Młodzież uczestniczyła w wielu interesujących aktywnościach poznając piękno ziemi mrągowskiej.

- Wakacyjne projekty młodzieżowe organizowane przez nasze miasta partnerskie nazywamy hasłowo Eurocampem. Pierwszy projekt miał miejsce w 1995 w Grunbergu. Następne projekty każdego roku odbywały się cyklicznie w innych miastach partnerskich, a były nimi Mrągowo, Condom / FR., Toro / Hiszpania czy Keskemet na Węgrzech. Każdy projekt otrzymywał dotację z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Okres pandemii, wojna na Ukrainie nie pozwoliły nam na organizowanie projektów. Ale w 2022r , 2023 r. projekty odbyły się w Condom i Grunberg - przypomina Urszula Kuchcińska ze Stowarzyszenia Miast Partnerskich "Mrągowo – Grunberg".



W tym roku miasto partnerskie Mrągowo było inicjatorem powyższego projektu. Projekty były zawsze współfinansowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. - Ten rok jest dla nas trochę pechowy, gdyż nasze Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Mrągowo – Grunberg" znalazło się na liście rezerwowej - mówi Urszula Kuchcińska.

Tegoroczny projekt zdaniem młodzieży był interesujący. Gmina Miasto Mrągowo oraz inicjator projektu - Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Mrągowo – Grunberg" dało z siebie wszystko, aby temat projektu był ciekawy i wnosił nowe treści do jego tematyki.

Młodzież uczestniczyła między innymi w piątkowym koncercie Pikniku Country w dużym amfiteatrze, robiła masło w Mazurskiej Izbie Regionalnej w Marcinkowie, uczestniczyła w warsztatach w Nadleśnictwie Mrągowo, podziwiała piękno Mazur podczas rejsu statkiem po Jeziorze Mikołajskim i Śniardwy, zwiedziła Krutyń i inne miejscowości zaproponowane podczas pobytu w rodzinie, zorganizowała "Wieczór przyjaźni", zdobywała tajniki żeglarstwa, aikido, bilarda i fotografii. A z materiałów zebranych podczas pobytu typu plastikowe butelki… wykonywali prace twórcze.

Aktywnie do projektu włączyli się nasi panowie burmistrzowie - Jakub Doraczyński i Robert Wróbel oraz Starostwo Powiatu Mrągowskiego.



- Jeszcze raz chciałabym podziękować rodzinom goszczącym naszą młodzież z Niemiec i Francji, naszym instruktorom aikido, bilarda, fotografii i żeglarstwa, właścicielom Hotelu Huszcza za rejs po Jeziorze Czos, właścicielom wypożyczalni rowerów przy ul. Bohaterów Warszawy 15, państwu Musiejuk za wypożyczenie kapoków, pracownikom Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie oraz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol za Maślankę Mrągowską - wymienia Urszula Kuchcińska.

Chętna młodzież naszych trzech miast postarała się w krótki sposób przedstawić swoje wrażenia z ich pobytu i udziału w projekcie. Oto ich wypowiedzi:

„Młodzież z miast partnerskich - Grunbergu w Niemczech i Condom we Francji miała okazję poznać kulturę, potrawy oraz polskie obyczaje. Mrągowianie mogli natomiast poćwiczyć znajomości języków angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego.

Najciekawszymi momentami tegorocznego „Eurocampu” według zagranicznej młodzieży była wizyta w bocianim szpitalu nad rzeką Krutynią, a także zajęcia rekreacyjne na mrągowskiej Plaży Miejskiej. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach aikido, fotograficznych, bilarda oraz żeglugi.

"Myślę, że dzięki umiejętnościom zdobytym na zajęciach aikido będę w stanie obronić się w wypadku ataku na ulicy." Zosia z Mrągowa, lat 16

"Najśmieszniejsze było, kiedy razem z koleżanką bujaliśmy się na łódce." Joshua z Francji, lat 16

"Zajęcia z bilarda zapaliły we mnie zainteresowanie do tej gry." Filip z Polski, lat 17

Podsumowując, dzięki różnorodnemu programowi, tegoroczny Eurocamp umilił czas międzynarodowej młodzieży. Miejmy nadzieję, że za rok wymiana młodzieży ponownie będzie miała miejsce” - napisał Bartek Kozdroń, który zbierał wypowiedzi wśród młodzieży.