Wakacyjnie, naturalnie i edukacyjnie. Letnie spotkania na szlakach Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Plan wycieczek



1 sierpnia - Spacer wokół stawu w Pieckach

Pierwsze spotkanie odbędzie się nad malowniczym stawem w Pieckach. To doskonała okazja, aby poznać różnorodność lokalnego ekosystemu wodnego oraz fauny i flory. Spacer wokół stawu pozwoli na chwilę wytchnienia od codziennego zgiełku i zanurzenie się w ciszy natury.



9 sierpnia - Ścieżka przyrodnicza "Rezerwat Krutynia"

Kolejny etap wakacyjnej przygody poprowadzi nas przez jedną z najpiękniejszych ścieżek przyrodniczych – Krutynię. Wąska dolina Krutyni i strome, wysokie zbocza jaru ukazują efekty erozji wywołanej przez płynącą wodę. Podczas wędrówki przewodnicy opowiedzą o unikalnych gatunkach i znaczeniu ochrony przyrody w tym regionie.

16 sierpnia – Ścieżka przyrodnicza "Rezerwat Zakręt"

Trzeci tydzień to wyprawa przez mazurskie lasy i jeziora. Wycieczka prowadzi wokół leśnego jeziorka dystroficznego znajdującego się na terenie rezerwatu Zakręt. Po przekroczeniu rzeki trasa wchodzi do lasu, mijając pomniki przyrody „Dąb Krutyński” oraz „Zakochana Para”. Trasa prowadzi leśnymi ścieżkami. Przy jeziorze znajduje się pomost widokowy, przy którym można zaobserwować owadożerną rosiczkę okrągłolistną. Tuż przy końcu pętli znajduje się pomnik przyrody Mazurski Dąb Bartny.

23 sierpnia - Ścieżka przyrodnicza "Krutyń – Zgon"

Kolejna wycieczka zabierze nas ścieżką przyrodniczą prowadząca przez dwa rezerwaty „Zakręt” oraz „Królewska Sosna”. Rezerwaty obejmują cenne przyrodniczo torfowiska wysokie, jeziora dystroficzne z pływającymi wyspami i roślinność bagienną Trasa przebiega wzdłuż wschodniego, wysokiego brzegu Jeziora Mokrego, najgłębszego jeziora na terenie parku. Na ścieżce obserwować można pomnik przyrody „Królewska Sosna” oraz „Dąb nad Mukrem”, pod którym zwykł przesiadywać Karol Małłek. Spacer po tym wyjątkowym miejscu będzie okazją do refleksji nad rolą ochrony przyrody i jej wpływem na przyszłe pokolenia.



30 sierpnia - Ścieżka przyrodnicza "Rezerwat Krutynia"

Na zakończenie wakacyjnego cyklu ponownie odwiedzimy "Rezerwat Krutynia". Będzie to okazja do pogłębienia wiedzy o ekosystemach tego rejonu oraz kontemplacji naturalnego piękna, jakie oferuje Mazurski Park Krajobrazowy.



Informacje praktyczne

Miejsce spotkania: Plac ks. Twardowskiego w Pieckach oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo- Kulturowej w Krutyni (szczegóły na stronie internetowej).

Czas trwania: Około 2 -4 godziny.

Wymagany sprzęt: Wygodne obuwie, odzież dostosowana do pogody, woda, przekąski.

Koszt: Udział w wycieczkach jest bezpłatny, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Mazurski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza wszystkich miłośników przyrody do uczestnictwa w tych wyjątkowych spotkaniach. To doskonała okazja, aby naładować baterie, dowiedzieć się więcej o naszym naturalnym dziedzictwie i spędzić czas w inspirującym towarzystwie.

Więcej informacji i rejestracja na stronie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. https://mpk.warmia.mazury.pl/

Natalia Wrzosek

Gmina Piecki