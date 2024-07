Weekend na drogach powiatu mrągowskiego nie był spokojny

Miniony weekend nie należał do najspokojniejszych na drogach powiatu mrągowskiego. Obfitował w wiele zdarzeń drogowych, na szczęście niegroźnych. Policjanci pracowali na wielu kolizjach drogowych, na szczęście nie doszło do żadnego wypadku.

W piątek, 26 lipca po godz. 16:00 oficer dyżurny mrągowskiej policji otrzymał zgłoszenie o kolizji, która miała miejsce w miejscowości Stare Kiełbonki. Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce zdarzenia, ustalili, że 19-letni kierujący pojazdem marki BMW na skrzyżowaniu dróg DK 58/DK59 w miejscowości Stare Kiełbonki nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla jadącej prawidłowo w kierunku Piecek 68-letniej kierującej pojazdem marki Ford. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń, a sprawcę policjanci ukarali mandatem karnym w wysokości 1500 zł.

W sobotę, 27 lipca po godz. 12:00 na odcinku pomiędzy miejscowościami Boże a Gronowo doszło do zderzenia pojazdu osobowego z pojazdem ciężarowym. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 45-letni kierujący pojazdem volkswagen, jadąc w kierunku Mrągowa, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym scania, który jechał w kierunku miejscowości Gronowo. Kierujący volkswagenem może mówić o bardzo dużym szczęściu, ponieważ nie doznał poważnych obrażeń. Został natomiast ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 zł.

W niedzielę, 28 lipca o godz. 13:00 oficer dyżurny Komendy powiatowej Policji w Mrągowie został poinformowany o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 16 za miejscowością Nowy Probark. Z ustaleń policjantów, którzy zostali skierowani do obsługi tego zdarzenia, wynika, że 25-letnia kierująca volkswagenem nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego marki Toyota, doprowadzając do uderzenia w tył tego pojazdu. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń, obie kierujące były trzeźwe. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem karnym w wysokości 1200 zł.

Po godz. 13:00 funkcjonariusze zostali poinformowani o dachowaniu pojazdu na drodze krajowej nr 59 ok. 1 km za Pieckami w kierunku Szczytna. Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że 55-letni kierujący pojazdem marki Renault nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu, gdzie auto przewróciło się na dach. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Nieostrożny kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 1100 zł.

Chwilę później policjanci pracowali już na miejscu kolejnej kolizji w miejscowości Olszewo niedaleko skrzyżowania do miejscowości Grabówek. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 35- letni mieszkaniec Gdańska, kierujący toyotą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego doprowadził do zderzenia bocznego z pojazdem marki Kia. Osoby biorące udział w zdarzeniu nie odniosły żadnych obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 zł.

Przed godz. 16:00 w miejscowości Olszewo miało miejsce kolejne zdarzenie drogowe. Policjanci, którzy przybyli na miejsce ustalili, że 42-letnia kierująca toyotą na łuku drogi, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Kierująca została ukarana mandatem karnym w wysokości 1020 zł.

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło również w niedzielę przed godz. 17:00 w miejscowości Zalec. Tam, 21-letnia kierująca samochodem osobowym volkswagen, jadąc w kierunku Mrągowa na zakręcie drogi w lewo, na mokrej nawierzchni najechała na plamę śliskiej substancji, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem marki BMW. Na skutek tego zdarzenia 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Na szczęście skończyło się na ogólnych potłuczeniach, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Funkcjonariusze sporządzili ze zdarzenia dokumentację, która zostanie przekazana do sądu.

W tym okresie zatrzymano równie jednego nieodpowiedzialnego kierowcę. W niedzielę przed godz. 3:00 mikołajscy policjanci ogniwa patrolowo- interwencyjnego zwrócili uwagę na pojazd volkswagen, który miał niesprawne oświetlenie. Zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 23-letni mieszkaniec powiatu mrągowskiego. Funkcjonariusze od razu wyczuli od niego wyraźny zapach alkoholu. Ich przypuszczenia się potwierdziły, bo badanie alkomatem wykazało, że miał 2 promile alkoholu w organizmie. Oprócz tego nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W policyjnych systemach informacyjnych widniał również zapis, że Sądy Rejonowe w Olsztynie, w Zgierzu oraz w Mrągowie wydały wobec mężczyzny zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. W tym momencie jego podróż się zakończyła, a pojazd został przekazany osobie przez niego wskazanej. 23-latek ponownie stanie przed sądem, gdzie będzie musiał wytłumaczyć swoje nieodpowiedzialne zachowanie i lekceważenie sądowego wyroku.



