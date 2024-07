Święto ceramicznego rzemiosła już w ten weekend

Festiwal Ceramiki odbędzie się w dniach 19-21 lipca na terenie Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach. Wśród warsztatów są m.in.toczenie na kole, warsztaty zapachowe, trendy i techniki w fotografii produktowej, malowanie toreb/odzieży w duchu zero waste, szkliwienie ceramiki. Nie zabraknie pokazów wypału Raku.

Piątek 14:00-19:00

14:00-19:00 kiermasz ceramiczny

15:00-18:00 toczenie na kole

16:00-18:00 bębnienie z Nicewiczem

16:00 otwarcie mikrogalerii

Koła Gospodyń wiejskich: Makówka

Warsztaty:

15.00-16.00 CZOSKA CERAMICS

trendy i techniki w fotografii produktowej do wykorzystania w mediach społecznościowych

*dorośli

15.00-16.00 BLASKI Z POLSKI

warsztaty zapachowe - zrób swoją świecę sojową - stworzysz swój unikatowy zapach, który wypełni twoją ulubioną przestrzeń. Poznasz surowce do produkcji świec, dowiesz się jak rozpoznać dobre olejki eteryczne i zapachowe

*dorośli/dzieci od 12 lat

*dodatkowo płatne u prowadzącego 30zł/os

17.30-18.30 PRACOWNIA CERAMIKI MAGDALENA DYŁO

Od kuli do kuli - Technika wygniatania z kuli.

*dzieci

17.30-18.30 MAROU CERAMICS

Malowanie toreb/odzieży w duchu zero waste. Na warsztatach uczestnicy pomalują odzież farbami do tkanin. *dorośli/dzieci

Sobota 10:00-19:00

10:00-19:00 kiermasz ceramiczny

11:00-19:00 toczenie na kole

11:00-18:00 wypały Raku

Koła Gospodyń wiejskich: Jarzębina i Jutrzenka

Warsztaty:

11.00-12.00 GREEN CERAMICS

warsztaty z przygotowania własnej biżuterii (zawieszki) z barwionej na różne kolory gliny.

*dorośli /dzieci od 12 lat

11.00-12.00 1240.DESIGN

Piasek i woda - wykład o szkliwieniu ceramiki

*dorośli

11.00-12.00 CERAMIKA ŻUKOWSKA

warsztaty sensoceramiczne dla najmłodszych -zrobimy dinozaury

*dzieci od 5 lat

12.30-13.30 BLASKI Z POLSKI

warsztaty zapachowe - zrób swoją świecę sojową - stworzysz swój unikatowy zapach, który wypełni twoją ulubioną przestrzeń. Poznasz surowce do produkcji świec, dowiesz się jak rozpoznać dobre olejki eteryczne i zapachowe

*dorośli/dzieci od 12 lat

*dodatkowo płatne u prowadzącego 30zł/os

12:30-13:30 1240.DESIGN

Stoliczku, nakryj się! - pokaz tworzenia i dekorowania zastawy stołowej

*dorośli

12.30-13.30 PRACOWNIA CERAMIKI GENELI/EWA FABIAŃSKA PRACOWNIA CERAMIKI

warsztat z techniki sgraffito

*dorośli

*dodatkowo płatne u prowadzącego płatne 20 zł/os

14:00-15:00 1240.DESIGN

Obraz / Emocja - pokaz nanoszenia sitodruku na ceramikę

*dorośli

14.00-15.00 MG CERAMIKA

Kwietna łąka - warsztat dla dzieci

Dlaczego łąki kwietne są ważne dla naszego otoczenia? Kto mieszka i piszczy w trawie? Przyjdź i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania, a przy okazji ulep łąkowy talerzyk.

*dzieci

14.00-15.00 JOANNA DAMRAT

angobowanie albo lepienie formy morficznej z wałeczków

*dorośli

15.30-16.30 ANNA KASPERKIEWICZ/ ZORIKA GUZOWSKA

Lepimy kury

*dzieci

15:30-16:30 1240.DESIGN

Pawie oczko - pokaz szkliwienia techniką "peacock"

*dorośli

15.30-16.30 MARTYNA ANDRYSZKIEWICZ

Warsztat malowania przypinek z porcelany.

*dorośli

17.00-18.00 BS CERAMICS

ceramiczne domki

*dzieci

17.00-19.00 KOKONADA

Warsztat - sesja więzi z naturą /lasoterapia/tworzenie leśnej mandali

Dwugodzinne zanurzenie się w naturze i swoich zmysłach zakończony tworzeniem leśnej mandali. Spokojny, regeneracyjny spacer bez forsowania ciała.

*dorośli



Niedziela 10:00-15:00

10:00-15:00 kiermasz ceramiczny

11:00-14:00 toczenie na kole

11:00-14:00 wypały Raku

13:00 występ Pieckowianki

13:30 ogłoszenie wyników konkursu

Koła Gospodyń wiejskich: Pieckowianki