W weekend kolejne regaty Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur

– W zeszłym roku świętowaliśmy 10-lecie cyklu, a w tym roku mamy okrągły jubileusz powstania naszego stowarzyszenia. Jestem wdzięczny zarówno wszystkim sponsorom, którzy przez te lata wspierali nas w każdy możliwy sposób, jak również zawodnikom. Tym przyjeżdżającym za każdym razem do Mrągowa oraz naszym mrągowskim żeglarzom, zawsze chętnie reprezentującym nasze barwy i promującym miasta na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej – mówi Mateusz Kossakowski, Prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „CZOS”.

Drugie w tym roku regaty eliminacyjne ŻGP Warmii i Mazur zostaną rozegrane w czterech klasyfikacjach: jachtów otwartopokładowych, kabinowych,Open i windsurfing. Dodatkowo zostaną sklasyfikowani zawodnicy klasy FINN oraz młodzież startująca w klasie 420 dzięki zaangażowaniu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA”.

Zapisy do regat odbywają się głównie drogą elektroniczną. Biuro regat pozostaje jednak otwarte by w szczególnych przypadkach pomóc uczestnikom i przyjezdnym gościom. Ceremonia otwarcia została zaplanowana na 11.00 na plaży przy Ekomarinie, a godzinę później rozpocznie się pierwszy wyścig.

Ponownie podczas wydarzenia będą towarzyszyć uznani rysownicy z Polski, którzy w ramach II Ogólnopolskiego Pleneru Rysunku Satyrycznego będą w sobotę dla przybyłych żeglarzy i kibiców rysować karykatury.