Dziecko wpadło do zbiornika na wodę

15-miesięczny chłopiec wpadł do przydomowego zbiornika na wodę w gminie Piecki. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dziecko zostało przetransportowane do szpitala.

Do wypadku doszło w sobotę, 18 maja około godziny 16.00, w gminie Piecki. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 15-miesięczny chłopiec będący pod opieką rodziny, niepostrzeżenie oddalił się od swoich opiekunów i wpadł do zbiornika na wodę, znajdującego się na posesji. Dziecko odnalazł sąsiad, który natychmiast ruszył z pomocą i zaalarmował opiekunów oraz służby ratunkowe. W wyniku podjętej reanimacji, dziecku wróciły czynności życiowe, a następnie Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym zostało przetransportowane do szpitala. Na chwilę obecną dziecko przebywa pod opieką lekarzy.

Policjanci szczegółowo ustalają dokładne okoliczności zdarzenia i sprawdzają czy opieka była sprawowana należycie. Postępowanie prowadzone jest pod kątem narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.



Źródło: KPP Mrągowo