Święto żagli na Mazurach czas zacząć!

– To już tradycja, że otwieramy cykl Pucharu Polski Jachtów Kabinowych w Mrągowie. Jesteśmy dumni, że żeglarze z całej Polski chętnie do nas wracają i mają same dobre wspomnienia – mówi prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „CZOS” Mateusz Kossakowski. – W tym roku łączymy dwie eliminacje by jeszcze podnieść frekwencję i zwiększyć rywalizację na jeziorze Czos, dlatego zaprosiliśmy również klasę Korsarz oraz zawodników Podlaskiej Ligi Żeglarskiej. Nowością w naszym cyklu jest otworzenie klasyfikacji windsurfingowej, o którą zabiegało wielu zawodników. Wszak Mrągowo słynie też ze swoich utalentowanych deskarzy z naszym olimpijczykiem Piotrem Myszką na czele.

Regaty o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Węgorzewie (25-26 maja 2024r.) zostaną przeprowadzone w 5 klasyfikacjach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych: T1, T2, T3 (także klasyfikacja klas T), T-SPORT oraz Open 6,3, w klasach Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur: kabinowe, otwartopokładowe, Open oraz windsurfing. W związku z ponowną współpracą z Podlaską Ligą Żeglarską i Polską Flotą Klasy Korsarz organizator zaprasza także 3-osobowe załogi startujące na omegach (standard) oraz 2-osobowe załogi Korsarzy.

Zapisy do regat odbywają się głównie drogą elektroniczną. Biuro regat pozostaje jednak otwarte by w szczególnych przypadkach pomóc uczestnikom i przyjezdnym gościom. Wpisowe do zawodów wynosi 100 zł od osoby dorosłej. Ceremonia otwarcia została zaplanowana na 11.00 na plaży przy Ekomarinie, a godzinę później rozpocznie się pierwszy wyścig.

– Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę Banku Spółdzielczego w Mikołajkach i po raz kolejny wesprzeć organizację tak utytułowanej i znanej żeglarskiej imprezy – dodaje Wojciech Robert Wolski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie. – Nasz bank aktywnie wspiera lokalne inicjatywy społeczne, to nasza misja, z której staramy się jak najlepiej wywiązywać. Życzymy wszystkim udanej zabawy, udanego startu, samych dobrych wspomnień i do zobaczenia w Mrągowie.

Otwarciu sezonu żeglarskiego w Mrągowie ponownie towarzyszyć będzie wyścig długodystansowy upamiętniający postać Macieja Majaka, wiceprezesa MTR „CZOS”, który przedwcześnie odszedł na wieczną wachtę. To dzięki jego zaangażowaniu 4 lata temu odbyły się pierwsze w historii regaty na Junie.

W tym roku Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „CZOS” świętuje 10-lecie istnienia stowarzyszenia. Z tego powodu Zarząd stowarzyszenia postanowił szczególnie wyróżnić zwycięską załogę.

– To szczególne święto, więc i nagroda powinna być szczególna. Podczas eliminacji sternicy jak zwykle będą zbierać punkty by ostatecznie zyskać możliwość udziału w finale, który odbędzie się w październiku. Zwycięska załoga cyklu ŻGP Warmii i Mazur otrzyma tygodniowy rejs po Wyspach Kanaryjskich, ze startem i metą na Teneryfie. Termin rejsu to 23-30 listopada 2024r – kończy prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „CZOS” Mateusz Kossakowski.

Plan regat

Piątek 24 maja 2024

17.00 – 19.00 Zapisy do regat – biuro regat Ekomarina Mrągowo



Sobota 25 maja 2024

8.00 – 10.40 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat

Ok. 16.00 Wyścig Długodystansowy – Memoriał Macieja Majaka

18.30 Letnia Akademia Żeglarska:

19.30 Kolacja żeglarska, Restauracja Snack Bar (Promenada, naprzeciwko dużego amfiteatru), 11-700 Mrągowo



Niedziela 26 maja 2024

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)