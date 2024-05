Wiosenne spotkanie z poezją w Mikołajkach

Tematem przewodnim była wiosna. Czternaścioro klubowiczów przygotowało wiersze o tej właśnie najpiękniejszej porze roku.

Różnorodność wyboru utworów zdziwiła samych czytających, ponieważ wśród recytowanej poezji były zarówno wesołe i optymistyczne strofy, jak i pełne zadumy i życiowych przemyśleń.

Nie zabrakło wierszy Wierzyńskiego, Asnyka, Rodaka,Tuwima, Leśmiana, Szymborskiej, Grechuty, Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej i Kajki. Swoje najnowsze wiosenne (i nie tylko!) utwory poetyckie przeczytali Jan Gołębiewski, Jarek Choromański, Irena Kozak i Krysia Głodek.

Przy kawie i słodkościach (to dla ciała) i przepięknej poezji (to dla ducha) wszyscy uczestnicy spotkania miło spędzili czas, który na pewno zainspiruje ich do tworzenia kolejnych wspaniałych wierszy.

Katarzyna Włodarska