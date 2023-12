Grudniowa odsłona Teatru przy Stoliku w Mikołajkach

Tym razem Wiesława Szymańska i Marcin Kiszluk przedstawili „Krzywą wieżę” współczesnej rosyjskiej dramatopisarki.

To historia małżeństwa z dwudziestoletnim stażem, które przechodzi poważny kryzys. Ona to kobieta wykształcona i inteligentna, a on robotnik bez aspiracji, za to ze skłonnością do alkoholu. Kobieta decyduje się zakończyć tę relację, ale szczera rozmowa z mężem ujawnia to, czego partnerzy, mimo długiego stażu wciąż o sobie nie wiedzą.

Wspaniała, pełna ekspresji gra aktorów przeniosła widzów do domu małżonków i pozwoliła im uczestniczyć w rodzinnej retrospekcji.

Sztuka zawierała elementy żartobliwe i humorystyczne, a jednocześnie skłaniała do refleksji, zadumy i zastanowienia się nad życiem.



Na kolejne przedstawienie zapraszamy w styczniu 2024 roku.

Katarzyna Włodarska