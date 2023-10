Morąg ma nowego dowódcę batalionu

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk. Łukaszowi Buczkowskiemu. W swoim wystąpieniu ppłk Buczkowski podkreślił osiągnięcia batalionu podczas jego dowodzenia przez ppłk. Macieja Rypińskiego i jego zasługi dla zapewnienia wysokiego poziomu realizacji zadań oraz kreowania pozytywnego wizerunku 42.blp w oczach społeczeństwa. Dziękując zdającemu obowiązki za włożony wysiłek i zaangażowanie. Ppłk Maciej Rypiński z dniem 16.10.2023 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 4 W-MBOT.

Ppłk Łukasz Buczkowski przedstawił sylwetkę oraz przebieg dotychczasowej służby nowego dowódcy oraz wyraził przekonanie, że ppłk Maciej Górzny jest godnym kontynuatorem osiągnięć swoich poprzedników.

Ppłk Górzny związany jest z 4W-MBOT od stycznia 2018 r. Służbę rozpoczął na stanowisku dowódcy kompanii dowodzenia, a następnie jako zastępca dowódcy – szef sztabu w 45 olsztyńskim batalionie lekkiej piechoty. W 2021 r. objął stanowisko szefa sekcji operacyjnej 4 W-MBOT. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2023 r. został mianowany na stopień podpułkownika.

— Dzisiejszy dzień na zawsze zapisze się w mojej pamięci, jako dzień podjęcia nowych wyzwań. Objęcie obowiązków dowódcy batalionu to zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Przyjmuję pod swoje dowództwo wspaniałych żołnierzy, dających każdego dnia świadectwo profesjonalizmu, batalion składający się z ludzi doświadczonych, pełnych zaangażowania i pasji. Zdaję sobie sprawę z wyzwań i zadań, jakie stoją przed nami i jestem przekonany, że im sprostamy. Mając na uwadze fakt, że jest to jeden z pierwszych sformowanych batalionów w naszej Brygadzie oraz dokonania poprzednich dowódców, wiem, że batalion jest doskonale zorganizowany i przygotowany do realizacji zadań. Wykorzystując ten potencjał zamierzam, z pełnym oddaniem i profesjonalizmem zrobić wszystko, żeby ta wysoko ustawiona poprzeczka, została utrzymana na takim samym poziomie, a batalion osiągał jak najlepsze wyniki wyszkolenia i zapewnił bezpieczeństwo dla regionu i lokalnej społeczności. Jednocześnie dziękuję Panu ppłk Rypińskiemu za przekazanie mi zgranego i silnego pododdziału oraz życzę dalszych sukcesów w karierze wojskowej oraz wytrwałości w realizacji kolejnych zadań w naszej Brygadzie — powiedział ppłk Górzny podczas uroczystości.



Ppłk Maciej Górzny urodził się w 1983 roku w Olsztynie. Wykształcenie wojskowe zdobył w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (2009 r.). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 61 Pułku Rakietowym Obrony Powietrznej. W latach 2011-2017 służył w 35 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie, jako zastępca dowódcy baterii – dowódca plutonu, dowódca baterii a następnie jako szef sekcji dowodzenia i łączności. W trakcie służby odbył wiele kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Zarządzanie Kryzysowe (2019r.) i kurs dowódców batalionów na Akademii Sztuki Wojennej (2023r.)



W uroczystej zbiórce obok żołnierzy i pracowników 42 morąskiego batalionu lekkiej piechoty im. ppor. Stanisława Balla ps. „SOWA” uczestniczyli również dowódcy jednostek wojskowych, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji garnizonowych.

źródło: ppor. Angelika Wieczorek

specjalista ds.komunikacji 42.blp