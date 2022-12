Jedynka nie zamierza schodzić ze zwycięskiego szlaku! W sobotę derby z Czarnymi

• Jedynka KODO Morąg — Handball Czersk 34:22 (18:10)

JEDYNKA: Plak, Zalewski, Majek — Kozłowski 9, Giżyński 5, Buluk 5, Cudzewicz 5, Robak 4, Rogala 3, Latarski 2, Pecyna 1, Kopówka, Idzikowski, Golon, Gulczyński, Deptuła,

Jak burza idzie przez rozgrywki zespół trenera Krzysztofa Farjaszewskiego. Wiele wskazuje na to, że będzie to prawdopodobnie najlepszy sezon Jedynki w historii jej występów na poziomie II ligi.

Morążanie w rozgrywkach 2022/23 przegrali — póki co — tylko raz i to na inaugurację ligi. Sambor wygrał z Jedynką na swoim terenie, ale potem ekipa z Morąga rozbujała się już konkretnie! Zespół prowadzony przez Krzysztofa Farjaszewskiego ma obecnie na liczniku aż osiem wygranych z rzędu, ostatni komplet punktów II-ligowa drużyna dorzuciła po pewnym i okazałym zwycięstwie odniesionym w pojedynku z Handballem Czersk. Najwięcej bramek dla Jedynki rzucił w tym spotkaniu Grzegorz Kozłowski, który aż 9-krotnie wpisał się do meczowego protokołu pod kolumną "B" (czyli bramki właśnie).

W najbliższą sobotę (10 grudnia) morążanie staną przed szansą wywalczenia kolejnego zwycięstwa i powiększenia swojego dorobku punktowego. Zadanie, teoretycznie, wydaje się dość łatwe, bo Jedynka w derbach województwa warmińsko-mazurskiego zagra w Olecku z zajmującą przedostatnie (11) miejsce w tabeli ekipą Czarnych. Początek meczu o 18.00.

Pozostałe wyniki 9. kolejki II ligi: SMS ZPRP II Kwidzyn - Szczypiorniak II Olsztyn 50:22 (26:9), Pogoń Handball Szczecin - MTS Kwidzyn 26:26 (13:12), karne 2:3, AZS Fahrenheit Gdańsk - AZS UKW Bydgoszcz 23:34 (11:18), BSMS Bartoszyce - Sambor Latocha Agropom Tczew 25:27 (11:11), Wybrzeże Gdańsk - Czarni Olecko 56:34 (29:17),

II LIGA

1. AZS UKW 25 336:259

2. Sambor 24 318:240

3. Jedynka 23 295:232

4. SMS II 18 314:268

5. Pogoń 18 296:269

6. MTS 14 254:237

7. Wybrzeże 12 316:282

8. BSMS 10 239:249

9. Czersk 9 253:265

10. AZS Gdańsk 6 223:277

11. Czarni 3 242:361

12. Szczypiorniak II 0 212:359

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl