Czas na walkę o kolejne punkty. W niedzielę Jedynka podejmie ekipę z Kwidzyna

Przypomnijmy: w poprzednim sezonie II ligi morążanie zajęli piąte miejsce w klasyfikacji końcowej. W sezonie 2022/23 poprzeczka oczekiwań jest już zawieszona wyżej — Jedynka chce zakończyć sezon w pierwszej trójce, o czym już pisaliśmy w zapowiedzi nowych rozgrywek.

Dotychczas zespół trenera Krzysztofa Farjaszewskiego rozegrał trzy mecze ligowe. W spotkaniu inaugurującym nowy sezon drużyna z Morąga przegrała na wyjeździe z wicemistrzem poprzedniego sezonu, a jednocześnie aktualnym liderem rozgrywek — Samborem. Niespodzianki zatem nie było, jednak trzeba pamiętać, że drużyna z Tczewa to bardzo doświadczona i mocna ekipa.

Po porażce na dzień dobry przyszły dwie wiktorie. Najpierw Jedynka na swoim terenie pokonała w derbach województwa warmińsko-mazurskiego drugą drużynę Szczypiorniaka Olsztyn, a następnie — na wyjeździe — ograła szczecińską Pogoń.

— Jeszcze jesteśmy na etapie zgrywania, jednak z meczu na mecz wygląda to już coraz lepiej. W pierwszej kolejce mierzyliśmy się z liderem rozgrywek, który udowodnił swoje doświadczenie, ogranie i aktualną sportową wyższość nad nami. W kolejnych spotkaniach to już my byliśmy górą — mówi trener Krzysztof Farjaszewski.

— Przez pierwszą część pojedynku ze Szczypiorniakiem II Olsztyn trwał wyrównany bój, później jednak nasi rywale opadli z sił, a my systematycznie powiększaliśmy przewagę. Natomiast wygrane spotkanie z Pogonią było moim zdaniem naszym najlepszym meczem w tym sezonie — ocenia szkoleniowiec Jedynki.

— Oczywiście, zdarzały się jeszcze pewne błędy zarówno w obronie, jak i w ataku, jednak generalnie jestem bardzo zadowolony z gry mojego zespołu. A trzeba pamiętać, że wyjazd do Szczecina, dla nas najdalszy w trakcie całego sezonu, potrafi naprawdę zmęczyć. Po długiej trasie trzeba grać o punkty, jednak udźwignęliśmy ten ciężar — dodaje Farjaszewski.

W niedzielę (23.10) Jedynka zmierzy się na swoim terenie (hala przy ulicy Mickiewicza 25) z zajmującą obecnie trzecie miejsce ekipą SMS ZPRP II Kwidzyn. Początek spotkania o godzinie 15.00.

Dotychczasowe wyniki Jedynki Morąg:

1. kolejka: Sambor Latocha Agropom Tczew — Jedynka Kodo Morąg 38:29 (17:14)

2. kolejka: Jedynka Kodo Morąg — Szczypiorniak II Olsztyn 37:23 (17:13)

3. kolejka: Pogoń Handball Szczecin — Jedynka Kodo Morąg 29:33 (12:16)

MECZE 4 KOLEJKI:

Rozegrane:

MTS Kwidzyn — AZS Fahrenherit Gdańsk 25:22 (13:9)

MLKS Czarni Olecko — Szczypiorniak II Olsztyn 39:29 (17:17)

MKS Handball Czersk — Pogoń Handball Szczecin 31:32 (11:14)

Zagrają jeszcze:

Niedziela 23 października:

15.00: AZS UKW Bydgoszcz — Sambor Latocha Agropom Tczew

15:00: Wybrzeże Gdańsk — BSMS Bartoszyce

15:00: Jedynka Kodo Morąg — SMS ZPRP II Kwidzyn

PO 4 KOLEJKACH

1. Sambor 3 9 110:70

2. AZS UKW 3 9 110:88

3. SMS II 3 9 97:76

4. Pogoń 4 9 125:121

5. Jedynka 3 6 99:90

6. MTS 3 3 94:77

7. Wybrzeże 3 3 99:87

8. Handball 4 3 121:116

9. Fahrenherit 3 3 80:85

10. Bartoszyce 3 3 72:83

11. Czarni 4 3 106:158

12. Szczypiorniak II 4 0 90:152

Kolejno: miejsce; drużyna; mecze; punkty; bramki;

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl