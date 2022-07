Duże zmiany w Huraganie

Komunikat Władz Klubu

29 czerwca 2022; 22:00

W nawiązaniu do złożonej przez Pana Adama Krawczyka rezygnacji z funkcji Prezesa oraz członka Zarządu Klubu (stowarzyszenia) ustalono, że wskazane oświadczenie wywoła skutek na dzień 31grudnia 2022 r. Powyższe wynika z konieczności płynnego i bezkolizyjnego przekazania obowiązków, jak też dokończenia realizacji podjętych działań.

Przekazanie obowiązków wiązało się będzie z potrzebą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków SMKS Huragan w Morągu z porządkiem obrad obejmującym m.in. wybory uzupełniające do Zarządu, przyjęcie preliminarza

dochodów i wydatków na rok 2023. Władze klubu zachęcają wszystkich zainteresowanych do czynnego i aktywnego uczestnictwa w życiu i działalności klubu. Warunkiem przystąpienia do stowarzyszenia jest złożenie deklaracji członkostwa.

2. Wnioski ze spotkania władz klubu

Zakończenie sezonu, obok konieczności podsumowania dokonań i realizacji planów sportowych, wymagało analizy perspektyw dalszego funkcjonowania klubu oraz doboru metod osiągnięcia statutowych celów stowarzyszenia. W trakcie spotkania uznano za niezbędne przedefiniowanie oczekiwań względem osiąganych wyników sportowych przez pierwszy zespół i intensyfikowanie szkolenia młodzieży w celu czerpania z własnych zasobów w kształtowaniu kadry seniorów. Uznano, że jest to jedyna droga do budowania trwałej tożsamości z klubem, przywiązania do jego barw, osiągnięć i dorobku.

Korzystanie z licznego grona wychowanków pozwoli na przyciągnięcie na stadion szerszego grona kibicujących im przyjaciół, członków rodzin czy znajomych. W obliczu ograniczonych możliwości finansowych klubu, uznano zatem, że priorytetem będzie zachowanie ciągłości jego funkcjonowania nie zaś rywalizacja na płaszczyźnie transferowej. Najbliższe dni pozwolą na ocenę potencjału skompletowanej w oparciu o powyższe zasady drużyny i wyznaczenie możliwych do zrealizowania zadań.

Życzeniem, by nie powiedzieć nadzieją władz klubu, jest upowszechnienie uczestnictwa w jego życiu, ogółu przychylnych mu i zainteresowanych jego losem osób. W tym celu, klub rozpocznie akcje promujące członkostwo w klubie i przedstawiające związane z tym korzyści.