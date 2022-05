Concordia ucieka, Jeziorak goni

Zdaniem trenera

Mówi Andrzej Malesa, trener Huraganu Morąg:

— Pierwsza połowa zaczęła się od strzału w 4 minucie Bojarowskiego, który zdobył bramkę pretendującą na pewno do miana gola sezonu. Dalsza cześć pierwszej połowy była dość wyrównana z naszą przewagą, jednak nie wykorzystaliśmy swoich świetnych sytuacji, które miał Galik, Podgórski, Kordykiewicz i Kiełtyka. Bramkę dającą wyrównanie udało nam się zdobyć w 44 minucie, kiedy to Michał Kiełtyka strzałem z głowy zdobył gola. Druga połowa to już zdecydowany napór naszego zespołu i kontry gospodarzy, którzy próbowali długimi podaniami wykorzystywać swojego najlepszego napastnika. W tej fazie meczu mieliśmy też kilka świetnych sytuacji podbramkowych, w których brakowało jednak finalizacji i decyzyjności pod bramką przeciwnika. W 77 minucie byliśmy świadkami decydujących momentów meczu. Najpierw po jednej z kontr gospodarzy sędzia podyktował rzut karny dla Mrągowii, jednak Mateusz Lawrenc nie dał się pokonać z 11 metrów Pietkiewiczowi. Kilka minut później to Huragan miał świetną sytuację "2 na 1", ale niestety bramkarz gospodarzy wyszedł z tego obronną ręką.

źródło wypowiedzi: huraganmorag.pl