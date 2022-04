Biedronka otwiera nowe centrum w Stawigudzie

- Jak wyglądała pana dotychczasowa przygoda z Biedronką?

- Przed rozpoczęciem studiów planowałem poszukać takiej pracy, którą mógłbym pogodzić z nauką. Aplikując na studia logistyczne w trybie zaocznym wybrałem pracę magazyniera w centrum dystrybucyjnym Biedronki w Grudziądzu, co pozwoliło mi łączyć rozwój kariery ze zdobywaniem wiedzy. Miało to miejsce w 2007 roku. Jak widać była to dobra decyzja bo po 15 latach dalej jestem w tej samej firmie. Od tego czasu w ramach różnego rodzaju projektów i kolejnych awansów pracowałem także w centrach w Mszczonowie, Gdańsku i Koszalinie. 1 kwietnia objąłem posadę dyrektora centrum dystrybucyjnego powstającego w Stawigudzie koło Olsztyna.



- Sam pan przechodził rekrutację? Jak wyglądała pana kariera krok po kroku?

- Ogłoszenie znalazłem w internecie, aplikowałem na ofertę i zostałem zaproszony na rozmowę. Cały proces był bardzo sprawny i już na wakacjach, jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego byłem zatrudniony na stanowisku magazyniera. Szybko udało mi się awansować. Już po roku pełniłem obowiązki inspektora ds. administracyjno-magazynowych.

- Jakie wyzwania stoją przed dyrektorem centrum dystrybucyjnego?

- Pierwszym jest z pewnością przeprowadzenie rekrutacji i uruchomienie działalności centrum. Tak samo ważne jak rekrutacja jest organizacja szkoleń dla pracowników każdego szczebla w innych centrach dystrybucyjnych by w dniu otwarcia byli przygotowani. Oprócz zatrudnienia ważna dla mnie będzie opieka nad pracownikami. Chcę, by wiedzieli oni, że pełnią odpowiedzialną pracę ponieważ co czwarty produkt spożywczy w Polsce pochodzi z Biedronki. Naszą rolą jest, by te produkty codziennie trafiały na sklepowe półki. Kolejnymi wyzwaniami z pewnością są bezpośrednia komunikacja z regionami i jak najszybsze osiągnięcie efektywności pracy. Na szczęście nie jestem w tym sam. Firma zapewniła mi wsparcie doświadczonego mentora na czas mojego wdrożenia.

- Od czego zależy to gdzie Biedronka buduje swoje centra dystrybucyjne?

- Dużą rolę odgrywają czynniki geograficzne. Ważny jest przede wszystkim czas dojazdu do naszych sklepów, ale również dostępność dróg o odpowiednim standardzie ponieważ codziennie do magazynu przyjeżdżają i wyjeżdżają z niego setki pojazdów.



- Co dla Biedronki oznacza uruchomienie nowego centrum dystrybucyjnego w Stawigudzie pod Olsztynem? Dlaczego firma zdecydowała się ulokować swój nowy magazyn właśnie w tym miejscu?

- Do tej pory sklepy w północno-wschodnich regionach Polski były obsługiwane przez nasze centra w Wyszkowie oraz Grudziądzu. Otwarcie magazynu w pobliżu Olsztyna pozwoli na znaczne skrócenie czasu dostaw i poprawę efektywności naszej logistyki. Obecnie ciężarówki muszą pokonać średnio około 160 km w jedną stronę natomiast po uruchomieniu centrum w Stawigudzie dystans ten zmniejszy się o 1/3 do około 110 km. Wpłynie to również na efektywność dostaw w innych regionach północnej Polski poprzez zmiany w przypisaniu sklepów do konkretnych magazynów. Można zatem powiedzieć, że beneficjentami otwarcia centrum obok Olsztyna będą klienci wszystkich sklepów sieci Biedronka w północnej Polsce od Suwałk do Koszalina.



- Jak otworzenie centrum wpłynie na lokalny rynek pracy?

- Poprzez otworzenie tak dużego ośrodka w powiecie olsztyńskim jeszcze bardziej zbliżamy się do naszych klientów ale i lokalnej społeczności. Zatrudnienie bezpośrednio znajdzie u nas około 500 osób, natomiast pamiętać należy o tym, że centrum utworzy miejsca pracy dla osób zatrudnionych u podwykonawców sieci Biedronka, takich jak m. in.: firmy sprzątające, recyklingowe, cateringowe, serwisujące, sortujące palety, ochroniarskie i logistyczne. Większa konkurencja na rynku pracy wśród pracodawców oznaczać też będzie polepszenie warunków dla innych pracowników w tym regionie.