PIŁKA RĘCZNA \\\ Jedynka Morąg (wy)grała i pomagała Ukrainie

II LIGA PIŁKARZY RĘCZNYCH \\\ Drużyna z Morąga bez większego problemu pokonała w 15 kolejce ekipę z Olsztyna. Przewaga w drugiej połowie była tak duża, że trener Jedynki postanowił to wykorzystać na sprawdzenie nowych wariantów gry.

Jedynka Kodo Morąg — Szczypiorniak II Olsztyn 33:18 (15:9)

JEDYNKA: Majek, Zalewski, J. Bartnicki — Rogala 8, Idzikowski 8, Karwowski 6, Kosiński 2, Giżyński 2, Kozłowski 2, Jastrzębski 2, Liszewski 1, Latarski 1, Golon 1, Robak,

SZCZYPIORNIAK II: Masłowski — Strączek 6, Kamiński 5, Ptak 3, Zasępa 1, Ziejewski 1, Topa 1, Jezierski 1, Bajko, Buśko, Leśniak, Zapolski, Szmidt,

Terminarz 15 kolejki tak się ułożył, że do derbów doszło zarówno w Iławie, jak i w Morągu. Jedynka na swoim terenie, przy prawie zapełnionych trybunach, pokonała Szczypiorniaka II. Przed oraz w trakcie spotkania z zespołem z Olsztyna obie drużyny (podobnie jak Jeziorak i BSMS w Iławie) wyraziły swoje poparcie dla walczącej Ukrainy. W Morągu zbierano najpotrzebniejsze rzeczy dla Ukraińców, prowadzono także zbiórkę pieniędzy, nie brakowało oczywiście niebiesko-żółtych flag.

Jedynka "na papierze" wydawała się faworytem tego meczu. Początek spotkania pokazał, że rzeczywistość odpowiada tej teorii — morążanie prowadzili już w pewnym momencie 5:1.

— Potem jednak w nasze szeregi wkradła się niepotrzebna nonszalancja, z czego skrzętnie skorzystali nasi rywale i doszli nas na jedną bramkę. Na szczęście, w porę opanowaliśmy sytuację — mówi Krzysztof Farjaszewski, trener Jedynki.

— W trakcie przerwy, na którą schodziliśmy przy naszym sześciobramkowym prowadzeniu, ustaliliśmy, że zaraz na początku drugiej połowy musimy jak najszybciej rzucić kilka bramek, tak aby jak najszybciej rozstrzygnąć losy tego spotkania. Ta sztuka udała nam się, zdobyliśmy znaczną przewagę, którą kontrolowaliśmy już do końca meczu. Dzięki znacznemu prowadzeniu pojawiła się możliwość na zmiany i przetestowanie nowych wariantów w grze. W meczu, w którym wynik jest na styku, oczywiście nie ma takich możliwości, więc wykorzystaliśmy sytuację w pojedynku z zespołem z Olsztyna — dodaje trener Jedynki.

W 16 kolejce zespół z Morąga zgarnie trzy punkty bez gry (walkower za spotkanie z MKS-em II Grudziądz). Kolejny mecz ligowy Jedynka rozegra w sobotę 19 marca, kiedy to zagra u siebie z Handballem Czersk.

Jeziorak Iława — BSMS Bartoszyce 36:21 (17:13)

JEZIORAK: Prorok 1, Pająk, Dudek — Karol Cichocki 12, Kamiński 4, Szczawiński 4, Żurawski 4, Jadanowski 3, Zembrzycki 2, Prietz 2, P. Dembowski 2, Minder 1, J. Dembowski 1, Jaworski, Rasztęborski, Kacper Cichocki,

BSMS: Tokarz 9, Lasota 3, Borysiuk 2, H. Działa 2, Habiński 2, Janowicz 1, B. Działa 1, Petrykowski 1, Lewoń, Możejko, Ostrowski, Stankiewicz, Sokólski,

Początek meczu Jeziorak — BSMS, fot. czytelnik Gazety Iławskiej



20 listopada Jeziorak przegrał ostatnie ligowe spotkanie, ulegając wówczas na swoim terenie liderowi rozgrywek, Samborowi Tczew. Od tamtej pory drużyna trenera Marka Woronowicza tylko wygrywa. Iławianie mają także patent na zwyciężanie w derbach województwa warmińsko-mazurskiego. W poprzednim meczu na swoim terenie pokonali drugą drużynę Szczypiorniaka Olsztyn, a w sobotę wygrali z ekipą z Bartoszyc (między tymi dwoma meczami wpadły trzy walkowerowe punkty za spotkanie z MKS-em II Grudziądz, który wycofał się z rozgrywek).

gości należy pochwalić za walkę i dobrą grę, zwłaszcza w pierwszej połowie. Do 25 minuty meczu oba zespoły były często na remisie, przewaga nie była większa, niż dwa trafienia (i to BSMS był wówczas na prowadzeniu). Potem jednak Jeziorak zaczął być coraz bardziej skuteczny i wykorzystywał swoją przewagę. Na przerwę obie ekipy schodziły przy czterobramkowym prowadzeniu Biało-niebieskich z Iławy. Już w zapowiedzi spotkania Jezioraka z BSMS-em konkretnie wskazywaliśmy gospodarzy jako faworytów do zgarnięcia kompletu punktów. Tak się stało, drużyna z Iławy wygrała pięcioma bramkami, jednak

— Dopóki mieliśmy siły, to nawiązywaliśmy wyrównaną walkę z iławianami — mówi Andrzej Cichocki, trener BSMS-u. — Ostatecznie jednak Jeziorak, który moim zdaniem jest najlepszą drużyną II ligi, przechylił swym doświadczeniem szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Do tego doszła nasza nieskuteczność, a bramkarz Jezioraka grał bardzo dobre zawody — dodaje Cichocki.

Od razu zaznaczamy: trener zespołu z Bartoszyc nosi takie samo nazwisko jak bracia Karol i Kacper Cichoccy (drugi z nich dołączył do Jezioraka w ostatnich dniach), a więc zawodnicy klubu z Iławy. To jednak zbieżność nazwisk, rodziną nie są. Może i lepiej, bo wyszłoby na to, że Karol pogrążył w przegranej swojego krewnego — najlepszy strzelec II ligi znowu królował w statystykach. Tym razem rzucił aż 12 bramek. Łącznie w 12 meczach zebrał już 117 trafień!

Trener zespołu z Bartoszyc podkreśla fakt, że w meczu w Iławie nie mógł liczyć na pełną kadrę meczową. — Kontuzje, ale także fakt, że dwóch naszych zawodników jest wojskowymi i przebywają obecnie na granicy z Białorusią, sprawiły, że kadra na mecz z Jeziorakiem była mocno ograniczona. Na ten pojedynek miałem tylko 13 graczy. A już w poprzednim, wygranym meczu z Pogonią Szczecin pokazaliśmy, że jak mamy całą drużynę to i gra, i wynik są zupełnie inne — dodaje Andrzej Cichocki.

W niedzielę 13 marca BSMS gra u siebie z Handballem Czersk, a Jeziorak (dopiero w niedzielę 20 marca) pojedzie do Trójmiasta na pojedynek z Autoinwest Wybrzeżem Gdańsk. Pełna rozpiska 16. kolejki pod tabelą.

POZOSTAŁE WYNIKI 15 KOLEJKI:

AZS UKW Bydgoszcz — AZS Fahrenheit Gdańsk 29:28 (18:14)

Handball Czersk — MKS II Grudziądz 10:0, walkower

PO 15 KOLEJKACH

1. Sambor 15 41 464:394

2. Jeziorak 13 36 436:302

3. AZS Fahrenheit 14 29 422:380

4. Handball 14 27 342:339

5. Wybrzeże 14 25 398:363

6. Pogoń 14 24 377:363

7. Jedynka 14 21 383:374

8. AZS UKW 14 14 411:424

9. Bartoszyce 14 9 344:399

10. Szczypiorniak II 14 4 327:415

11. Grudziądz 16 4 265:416

ZAGRAJĄ W 16 KOLEJCE:

MKS II Grudziądz — Jedynka Kodo Morąg 0:10, walkower

sobota, 12 marca:

14:00: AZS Fahrenheit Gdańsk — Pogoń Handball Szczecin

niedziela, 13 marca:

15:00: BSMS Bartoszyce — MKS Handball Czersk

15:00: Szczypiorniak II Olsztyn — Sambor Latocha Agropom Tczew

niedziela, 20 marca:

15:00: Autoinwest Wybrzeże Gdańsk — Jeziorak Iława

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl