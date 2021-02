Auto uderzyło w słup. Mężczyzna nie żyje

Do wypadku doszło dzisiaj (16.02.2021 roku) w godzinach popołudniowych. Około godziny 14 kierowca osobówki zjechał z drogi i uderzył w słup. Prawdopodobnie przyczyną zjazdu z drogi była utrata przytomności. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, podjęły czynności medyczne mające na celu przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, ale nie udało się uratować mężczyzny.

— Poszkodowany to 71-letni mężczyzna, mieszkaniec Morąga — informuje rzeczniczka ostródzkiej policji mł. asp. Anna Balińska. — Ciało zostało zabezpieczone i będzie przeprowadzona sekcja zwłok. Dopiero wtedy będzie znana przyczyna śmierci morążanina. Na razie nie wiadomo, co spowodowało śmierć mężczyzny, czy uderzenie pojazdem w słup, czy była to inna przyczyna.

Gazeta Morąska

morag@gazetaolsztynska.pl