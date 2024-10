Nasza Wiktoria wróciła ze złotem

Do Bydgoszczy pojechali z trenerem Bartoszem Małeckim. W pierwszym dniu zawodów wystartowali kadeci: Lena Galanek, Zuzanna Gotówko, Laura Muża, Gabriela Postek, Wiktoria Wiechowska, Szymon Ostrowski i Piotr Zawadzki. Lena i Zuzia wygrały swoje pierwsze walki, natomiast nie zdołały awansować do dalszej rundy. Szymon Ostrowski w pierwszej walce miał wolny los a w kolejnej walczył z zawodnikiem gospodarzy Wojciechem Kosiedowskim z MUKS Piętnastka Bydgoszcz. Szymon poradził sobie doskonale wygrywając 2:0, po wygranej walce Szymon znalazł się w strefie medalowej, kolejna walka z zawodnikiem UKS Warrior Zgorzelec Marcelem Iwińskim, była bardzo zacięta, jednak lepszy w tej konfrontacji okazał się zawodnik ze Zgorzelca, jak się później okazało zwycięzca kategorii do 65 kg. Szymek ostatecznie uplasował się na 3 miejscu.

Kolejnym naszym medalistą został Piotr Zawadzki w kategorii do 49 kg, który miał bardzo ciężką drogę do medalu podczas tego turnieju. Stoczył cztery znakomite i widowiskowe walki. Pierwszą wygrał z Marcelem Maćkiewiczem z AZS UKW Bydgoszcz, w drugiej zmierzył się z Vu Minh Tri z Czarne Lwy Nadarzyn, walka nr trzy o wejście w strefę medalową była bardzo zacięta, jednak nasz zawodnik pokazał charakter i ducha walki pokonując Oliwiera Majewskiego z UKS Arkus Krynica-Zdrój. Walka o wejście do finału odbywała się między zawodnikami z naszego województwa. Przeciwnikiem Piotra był Borys Zera z SKS Start Olsztyn, bardzo utytułowany zawodnik, który był w doskonałej formie przed Mistrzostwami Europy Kadetów, które odbędą się już za 2 tygodnie w Albanii. Piotrek stawiał bardzo zacięty opór swojemu doświadczonemu przeciwnikowi, walka była zacięta i bardzo widowiskowa, były momenty, że nasz zawodnik prowadził, jednak ostatnie słowo należało do zawodnika z Olsztyna. Obaj zawodnicy skupili na sobie wzrok większości widowni w hali a Borys Zera po walce finałowej, którą zdecydowanie wygrał został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju. Piotrek musiał zadowolić się medalem brązowym.

Rewelacją turnieju okazała się nasza Mistrzyni Polski - Wiktoria Wiechowska, która w Bydgoszczy zmieniła kategorię wagową na 59 kg i w związku z tym nie bardzo było wiadomo, czego można się spodziewać. Jednak Wiktoria udowodniła, że tytuł Mistrzyni Polski to nie przypadek!

Nasza zawodniczka stoczyła 4 piękne walki, wygrywając ze wszystkimi swoimi rywalkami! Nie obyło się bez dramatycznych momentów, ale jak na prawdziwą Mistrzynię przystało Wiktoria pokazała, że potrafi sobie radzić w każdej sytuacji. Pierwszą walkę wygrała z Klarą Mamet z AZS OŚ Poznań, drugą z Nadią Świtałą z LUKS Kantor Częstochowa, walka trzecia również wygrana z Izabelą Śpiczko z UKS Grab Augustów, zawodniczką z którą Wiktoria miała okazję walczyć w finale Mistrzostw Polski. Czwarta walka finałowa z Laurą Koleśnik z ULKS Taekwondo Borne Sulinowo, miała dosyć niespodziewany przebieg, Wiktoria pierwszą rundę wygrała zdecydowanie przed czasem i kiedy wydawało się, że kontroluje walkę, jej przeciwniczka minimalnie wygrała 2 rundę. Runda trzecia decydująca o zwycięstwie, to zdecydowana dominacja Wiktorii Wiechowskiej, która do Morąga wróciła ze złotym medalem!!!

W drugim dniu zawodów wystartowali juniorzy: Amelia Dąbrowska, Krzysztof Niziński, Kacper Ostrowski i w turnieju towarzyszącym dla młodzików Krzysztof Słowik. Niestety juniorzy nie sprostali wysoko postawionej przez swoich młodszych kolegów poprzeczce. Chłopcy odpadli już po pierwszych walkach. Jedynie Amelii Dąbrowskiej udało się wygrać walkę i awansować do drugiej rundy. Z medalem brązowym do Morąga powrócił Krzysztof Słowik, startujący w kategorii młodzik.

– Jestem bardzo zadowolony z postawy naszych kadetów, którzy stoczyli widowiskowe walki – mówi Bartosz Małecki, trener MUKS Victorii Morąg. – Dzięki ich postawie jako klub uplasowaliśmy się na 11 miejscu na 52 startujące kluby z terenu całej Polski. Chciałbym wyróżnić szczególnie Wiktorię i Piotra, którzy stoczyli najwięcej walk podczas zawodów, a walki te stały na bardzo wysokim poziomie. Również pozostałe osoby spisały się bardzo dobrze i zanotowały progres jeżeli chodzi o poziom toczonych walk, co napawa optymizmem i pokazuje, że zmierzamy we właściwym kierunku szkoleniowym.

Wyjazd na zawody dofinansował burmistrz Morąga.

źródło: MUKS Victoria Morąg