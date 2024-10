Sprawca podpaleń w Boguchwałach zatrzymany

Policjanci Posterunku Policji w Miłakowie pracowali nad sprawą podpaleń dwóch budynków gospodarczych w miejscowości Boguchwały do których doszło w miniony poniedziałek. Straty zostały oszacowane na około 30 tys. złotych.

Od poniedziałku (21.10.2024r.) Policjanci Posterunku Policji w Miłakowie pracowali nad sprawą zniszczeń mienia poprzez podpalenie dwóch budynków gospodarczych w miejscowości Boguchwały. Łączna suma strat została oszacowana przez pokrzywdzonych na kwotę około 30 tysięcy złotych.

Intensywna praca, upór i zaangażowanie całej załogi doprowadziły do zgromadzenia materiału dowodowego pozwalającego na zatrzymanie wytypowanego sprawcy, którym okazał się 50-letni mieszkaniec gminy Miłakowo. Mężczyźnie przedstawiono zarzut za dokonane zniszczenia mienia. Dodatkowo policjanci uzupełnili mu zarzuty za wcześniejsze przestępstwa, których dopuścił się w ruchu drogowym.

Z uwagi na charakter popełnionych czynów w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, funkcjonariusze zwrócili się do prokuratora nadzorującego sprawę, by wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd aresztował 50-letniego mężczyznę na okres 2 miesięcy.