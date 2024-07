Wywrócone żaglówki na jeziorze Narie

Silny wiatr wywrócił dwie żaglówki na jeziorze Narie w Kretowinach, na których znajdowało się łącznie pięcioro turystów. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, woprowców i strażaków nie doszło do tragedii. Wszyscy adepci żeglarstwa bezpiecznie trafili na brzeg.

W niedzielę 28.07.2024r.pomimo trwającego lata pogoda nie była zbyt łaskawa dla mieszkańców i osób wypoczywających na terenie powiatu ostródzkiego. Przekonali się o tym żeglujący po jeziorze Narie w okolicy Kretowin miłośnicy żeglarstwa. W wyniku silnych podmuchów wiatru przy jednoczesnych opadach deszczu doszło do wywrócenia się dwóch żaglówek. W niebezpieczeństwie znalazło się pięcioro załogantów. W wyniku skoordynowanego działania WOPR, Straży Pożarnej i policyjnych wodniaków nikomu nic się nie stało. Osoby podjęte z wody zostały bezpiecznie przetransportowane na brzeg. Podjęto również działania w celu zabezpieczenia dryfujących w wodzie żaglówek. Dzięki wykorzystaniu policyjnego sprzętu obie wywrócone jednostki zdołano bezpiecznie odholować do nabrzeża. Policjanci pomimo trudnych warunków atmosferycznych pozostali na akwenie kontynuując służbę, by w razie konieczności udzielenia pomocy mogli niezwłocznie zareagować.

Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi, bądź przecenianie swoich umiejętności, nie zawsze ma szczęśliwy finał jak w tym przypadku.

źródło: KPP Ostróda