Ruszyły "Ferie z WOT" na Warmii i Mazurach

Strzelectwo, ratownictwo pola walki, praca z mapą - to tylko część wyzwań, z którymi zmierzą się nowi żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kolejne przyjęcie ponad 80 ochotników- mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w szeregi jednostki odbyło się w Morągu. Wśród ochotników są, m.in. uczniowie i nauczyciele z regionu, którzy skorzystali z propozycji szkolenia pod hasłem „Ferie z WOT”, pierwszego w tym roku szkolenia podstawowego w 4 brygadzie OT.

Projekt „Ferie z WOT” powstał w 2019 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Najczęściej z terminu szkoleń w zimowej przerwie międzysemestralnej korzystają uczniowie powyżej 18 roku życia oraz studenci. Z projektu chętnie korzystają również nauczyciele. „Ferie z WOT” skierowane są do każdego zainteresowanego wojskiem, spełniającego wymogi formalne.

— Ferie to dla mnie idealny moment na podjęcie wyzwania jakim jest 16-dniowe szkolenie podstawowe. Aktualnie mam przerwę w szkole, jestem uczniem klasy mundurowej i wstąpienie w szeregi WOT jest pierwszym krokiem do związania się z mundurem na stałe — mówił jeden z nowych żołnierzy.

— Chciałam sprawdzić sama swoją sprawność, np. fizyczną, czy dam sobie radę. Chciałabym również uzyskać nowe umiejętności, a przede wszystkim chciałabym udowodnić mojej rodzinie, mojemu synkowi, że jestem silna i zawzięta — komentuje ochotniczka.

— Do sprawdzenia swoich sił skłoniła mnie sytuacja na świecie. Już od dawna wojna nie było tak blisko naszych granic, a ja chcę być przygotowany na każdą ewentualność – podkreślał kolejny ochotnik.

Nowi terytorialsi będą mogli szkolić się z obsługi karabinka MSBS Grot – najnowocześniejszej broni tego typu będącej na wyposażeniu polskiej armii. W późniejszych etapach szkolenia, po ukończeniu „szesnastki” i dołączeniu do macierzystych pododdziałów będą mieli szansę na poznanie innych, równie nowoczesnych systemów uzbrojenia.

— Przyjęcie nowych ochotników to istotne wzmocnienie zdolności 4W-MBOT i całych Wojsk Obrony Terytorialnej – formacji, której największym atutem jest znajomość swoich regionów i bycie blisko lokalnych społeczności. Zadaniem WOT poza działaniami militarnymi jest także niesienie wsparcia w przypadku kryzysów i kataklizmów. Wstąpienie do WOT to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących nosić mundur, godząc służbę z życiem zawodowym i prywatnym — podsumowuje p.o. oficer prasowy 4W-MBOT kpr. Sabina Mazurek.

Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych w dni wolne od pracy i nauki, w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. Każdy rok szkoleniowy terytorialsi kończą dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym.

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą w wyznaczonych rejonach ćwiczeń, ich zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 3 lutego w Morągu. Nowi żołnierze dołączą do ponad 3,5 tys. osób pełniących służbę w 4W-MBOT. Brygada stanowi dziś najliczniejszą jednostkę w Wojskach Obrony Terytorialnej.