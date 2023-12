Nowe Miasto już nie będzie Lubawskie?

Na podstawie opinii i sugestii mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego oraz w oparciu o liczne historyczne dane źródłowe, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank podjął inicjatywę uchwałodawczą prowadzącą do zmiany nazwy urzędowej Nowego Miasta Lubawskiego na Nowe Miasto nad Drwęcą.

— W 2025 roku obchodzić będziemy 700 - lecie powstania naszego miasta. Rocznica ta stanowić będzie znakomitą okazję do powrotu do historycznej nazwy miasta — mówi burmistrz, Józef Blank, który skierował do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim wniosek o wszczęcie procedury zmiany urzędowej nazwy Nowego Miasta Lubawskiego, w którym przedstawił argumenty przemawiające za dokonaniem tej zmiany.

"Podczas obrad 55. sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się w dniu 12 grudnia br. rozpatrzony zostanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy urzędowej miejscowości. W konsultacjach, każdy mieszkaniec Nowego Miasta Lubawskiego będzie mógł wyrazić swoją opinię nt. propozycji zmiany nazwy Nowe Miasto Lubawskie na Nowe Miasto nad Drwęcą" — czytamy w serwisie Urzędu Miasta w Nowym Mieście.

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, kolejnym krokiem administracyjnym będzie podjęcie przez Radę Miejską w Nowym Mieście Lubawskim uchwały w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości oraz przesłanie stosownego wniosku wraz z załącznikami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.



W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 1 stycznia 2025 roku do „Wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części” wprowadzona zostanie nowa urzędowa nazwa miejscowości NOWE MIASTO NAD DRWĘCĄ.



