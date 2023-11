Po zderzeniu z łosiem

Jesień to czas, kiedy często zmienia się pogoda. Rano świeci piękne słońce, a popołudniu może padać deszcz powodując, że nawet przy niewielkiej prędkości droga hamowania znacznie się wydłuża, a pojazd bardzo łatwo wpada w poślizg.

Dodatkowo w okolicach lasów i pól uprawnych można spotkać biegające zwierzęta.

O tym, przekonał się w poniedziałek (13.11.2023 r.) 39-latek na jednej z dróg w gminie Iława. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący skodą na prostym odcinku drogi najechał na łosia, który nagle pojawił się na drodze. W wyniku zdarzenia 39 – latek i jego pasażer z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala.

Natomiast w niedzielę (12.11.2023 r.) 58 – latka kierując toyotą zderzyła się z sarną. Zwierzę uderzyło w bok pojazdu po czym uciekło do lasu.

Od 1 stycznia 2023 r. do 12.10.2023 r. na terenie województwa warmińsko - mazurskiego doszło do 919 zdarzeń drogowych, w których zgnęła jedna osoba a 16 zostało rannych.

Przypominamy!

- dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są o zmierzchu i o świcie, kiedy spędzają czas na żerowaniu,

- zwracajmy uwagę na pobocza gdyż mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe, by wejść na drogę,

- zwierzę oślepione przez światła reflektorów często zatrzymują się i stają w bezruchu,

- widzisz zwierzę na drodze - użyj klaksonu. Pamiętaj, że sarna, jeleń czy wilk to zwierzęta, które żyją w stadach - za nim mogą podążać kolejne,

- zwracaj uwagę na znaki i dostosuj prędkość do panujących warunków. Przyczyną zdarzeń drogowych jest przeważnie nadmierna prędkość, tych z udziałem dzikich zwierząt również, która ogranicza możliwości manewru w przypadku pojawienia się zwierzęcia na drodze oraz zwiększa dystans potrzebny do zatrzymania rozpędzonego auta.

źródło: KPP Iława

