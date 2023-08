Minionej doby na Warmii i Mazurach doszło do 10 pożarów w związku z trwającymi żniwami

Trwa okres prac żniwnych. Rolnicy wykorzystują każdą chwilę dobrej pogody i na polach pracują kombajny zbożowe oraz inne maszyny, między innymi prasy do słomy. Niestety dochodzi do awarii maszyn i innych sytuacji, których skutkiem są pożary pól uprawnych i sprzętu rolniczego. Tylko minionej doby doszło do 10 takich sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim.



W okolicy miejscowości Wodynia – pow. elbląski doszło do pożaru zboża na pniu i rżyska na powierzchni około 10 ha. Strażacy ugasili pożar 5 prądami wody, podanymi z wężowych linii gaśniczych oraz przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Właściciel wstępnie oszacował straty na 70 tys. zł.

Tego samego dnia w miejscowości Biała Góra w pow. iławskim również doszło do pożaru zboża na pniu i rżyska. Strażacy gasili pożar na powierzchni ponad 3 ha. Tym razem straty oszacowano na blisko 30 tys. zł.

Kolejne pożary miały miejsce w powiecie braniewskim i pow. nowomiejskim.

Podobnie jak w poprzednich przypadkach paliło się zboże na pniu oraz rżysko. Tym razem straty w obu przypadkach wyniosły po kilka tys. zł.

Wczoraj doszło również do pożarów maszyn rolniczych, które pracowały na polach. W powiecie ostródzkim, iławskim i kętrzyńskim odpowiednio paliły się: prasa do słomy, ciągnik rolniczy oraz kombajn. W sumie straty w tych trzech pożarach to ponad 150 tys. zł.

Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie żniw i przypominamy o elementarnych zasadach bezpiecznego zachowania:

• wykonywanie codziennych zabiegów konserwujących maszyn i urządzeń rolniczych (zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy),

• wyposażenie pojazdów rolniczych (ciągnik, kombajn) w sprawne gaśnice (zgodnie z przepisami gaśnice winne być poddawane przeglądom co najmniej raz do roku) – działania podjęte przy użyciu gaśnic w początkowej fazie pożaru ograniczają wysokość strat,

• rozważne używanie ognia otwartego – palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, natomiast bezwzględny zakaz palenia tytoniu obowiązuje przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów płodów rolnych oraz ich transporcie.

Przy ustawianiu stert, stogów należy zachować:

• dopuszczalną powierzchnię stert i stogów, która nie może być większa niż 1000m2 a kubatura 5000m3.

źródło: st. kpt. Grzegorz Różański\PSP

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl