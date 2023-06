Odszedł mł. asp. Kamil Józefowicz, dbał o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu iławskiego

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 25 czerwca br. zmarł nasz przyjaciel i kolega mł. asp. Kamil Józefowicz – policjant Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Kamil wstąpił w szeregi policji w sierpniu 2014 roku. Początkowo, przez pierwsze 3 lata pracował w Zespole ds. Prewencji Posterunku Policji w Kisielicach, a od marca 2018 roku przeniesiony został do dalszej służby w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie jako referent Referatu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji. Dbał tu o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu iławskiego pełniąc służbę zarówno w patrolach zmotoryzowanych, rowerowych, jak również na policyjnych łodziach. Systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, w tym specjalistycznych dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych. Swoją służbę pełnił z ogromnym zaangażowaniem i rzetelnością. Był bardzo otwarty na potrzeby ludzi, bardzo często udzielał się społecznie.

Kamil na zawsze pozostanie w naszych sercach. Zapamietamy go jako ciepłego, uśmiechniętego, przyjacielskiego, życzliwego kolegę, a także znakomitego towarzysza w służbie. Był zawsze pomocny i gotów, by z każdym porozmawiać. W trudnych sytuacjach można było na niego liczyć. Mieszkańcy miasta mogą go pamiętać z wielu sytuacji, w których niósł ofiarnie pomoc nieznanym sobie ludziom, nawet poza służbą. To właśnie on w 2019 roku, idąc jedną z lokalnych ulic usłyszał pisk opon oraz uderzenie. Kiedy się obejrzał zauważył małego chłopca, który leżał na parkingu a koło niego rower. Funkcjonariusz natychmiast podbiegł, aby udzielić chłopcu pierwszej pomocy przedmedycznej i zajął się nim do czasu przekazania go załodze karetki pogotowia. Mundurowy zabezpieczył również miejsce wypadku, które następnie przekazał przybyłym na miejsce policjantom. W trakcie dalszych czynności okazało się, że 19 – latek kierujący oplem znajdując się na parkingu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nieletniemu poruszającemu się rowerem w wyniku czego doprowadził do bocznego zderzenia miedzy pojazdami. Na szczęście zdarzenie zakończyło się dla niego tylko na ogólnych potłuczeniach a 19 – latek za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem.

Odszedł od nas nagle, pozostawiając rodzinę i przyjaciół w rozpaczy, a nas wszystkich, którzy z nim pracowali, w głębokim żalu. W naszych sercach i pamięci trwać będzie na zawsze.

Kierownictwo, policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Iławie łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną, składając najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Kamil osierocił dwoje małych dzieci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 1 lipca 2023 roku o godzinie 10:30 w Kościele Brata Alberta w Iławie.

Różaniec odbędzie się w środę, czwartek i piątek godz. 19:15 w kaplicy przy Kościele Brata Alberta w Iławie.

KPP Iława