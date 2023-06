Nie przypilnowała psa. Będzie tłumaczyć się przed sądem

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany z takiego właśnie artykułu przed sądem tłumaczyć się będzie 64 – latka. Kobieta spacerowała z psem, który biegał luzem. Zwierzę z niewiadomej przyczyny podbiegło do innego psa i go ugryzło.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o pogryzieniu przez psa. Zgłaszający dodał, że kiedy był ze swoim psem na spacerze i prowadził go na smyczy do jego zwierzaka podbiegł drugi pies i z niewiadomej przyczyny ugryzł go.

Właścicielka zwierzęcia widząc sytuację zaczęła się oddalać i nie chciała rozmawiać z pokrzywdzonym. Policjanci pojechali na miejsce gdzie potwierdzili wersję mężczyzny. Okazało się, że kobieta spacerowała ze swoim psem, który biegał luzem. W pewnym momencie zwierzę podbiegło do drugiego psa prowadzonego na smyczy i go ugryzło W związku z nie zachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa policjanci zaproponowali 64 – latce mandat. Kobieta jednak odmówiła przyjęcia mandatu. Dlatego w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczyła się przed sądem.

Pamiętajmy !

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Należy pamiętać, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”

W przypadku odpowiedzialności za to wykroczenie nie ma znaczenia czy właściciel psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje bowiem przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego.

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody dziecku czy osoby dorosłej. Często zdarzają się również uszkodzenia rzeczy przez zwierzę. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. Za niedopilnowanie psa, wskutek którego inna osoba została pogryziona lub jej ciało zostało uszkodzone. Zgodnie z art. 156 § 1 za ciężki uszczerbek na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli jednak działanie było nieumyślne, wówczas kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, natomiast jeżeli wskutek pogryzienia nastąpi śmierć człowieka, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (art. 156 §2 i §3).

Dodatkowo sąd może również orzec nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej.

Kolejną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestie regulują przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166:

„Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany”

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Policjanci apelują do właścicieli czworonogów o odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami i odpowiednia opiekę nad nimi. W szczególności zwracanie uwagi na właściwe zabezpieczenie kojców, ogrodzeń oraz aktualne szczepienia ochronne. Będą to sprawdzali dzielnicowi w ramach obchodu swojego rejonu.

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

źródło: KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl