Constract Lubawa mistrzem Polski w futsalu!

Co za emocje! Co za gra! Zawodnicy Constractu Lubawa wywalczyli tytuł mistrza Polski w futsalu. W poniedziałek, 29 maja 2023 roku Lubawa stała się stolicą polskiego futsalu.

Constract Lubawa został po raz pierwszy w historii mistrzem Polski w futsalu po poniedziałkowej wygranej u siebie z Rekordem Bielsko-Biała 4:2 (1:0) w trzecim meczu finału play off ekstraklassy. Zespół z Lubawy wygrał tę rywalizację 3-0. Brązowy medal wywalczyli piłkarze Piasta Gliwice.

Constract wygrał najpierw na wyjeździe 5:3, a potem u siebie 7:2 i w poniedziałkowy wieczór stanął przed szansą zamknięcia walki o złoto. Bielszczanie - w przypadku zwycięstwa - mieli w perspektywie jedno lub dwa "domowe" spotkania.

Mecz był bardzo emocjonujący. Gospodarze prowadzili do przerwy 1:0. Tuż po wznowieniu gry drugą żółtą kartkę (w konsekwencji czerwoną) obejrzał ich gracz Maciej Jankowski. Musiał opuścić boisko, a koledzy grali przez dwie minuty w osłabieniu. Bielszczanie to wykorzystali i wyrównali. Potem dwa gole strzelili lubawianie, ale sześć minut przed końcem w identyczny sposób „wyleciał” z parkietu kolejny zawodnik Constractu - Malaguti i skończyło się to bramką dla gości, ponownie autorstwa Matheusa Ferreiry. Przy stanie 3:2 trener Rekordu wycofał bramkarza, co tuż przed końcem spotkania wykorzystał piłkarz gospodarzy Tomasz Kriezel. Strzałem przez całe boisko wpakował piłkę do pustej bramki rywali i ustalił wynik spotkania. Bielszczanie mają na koncie sześć tytułów mistrzowskich, zespół z Lubawy zdobył złoty medal pierwszy raz.

Rekord wygrał zasadniczą część sezonu, wyprzedzając Constract. Ekipa prowadzona przez hiszpańskiego szkoleniowca Chusa Lopeza doznała w sezonie zasadniczym jednej porażki - we własnej hali z lubawianami 3:5.

Constract Lubawa - Rekord Bielsko-Biała 4-2

Bramki:

1:0 - Malaguti (2')

1:1 - Ferreira (22')

2:1 - Raszkowski (31')

3:1 - Lopez (33')

3:2 - Ferreira (35')

4:2 - Kriezel (40')

red.

PAP / lubawa@gazetaolsztynska.pl