Są mieszkańcami Warmii i Mazur. Są już też żołnierzami WOT [ZDJĘCIA]

Szesnastodniowe szkolenie było krótkie, ale bardzo intensywne i jest początkiem w całym procesie przygotowania żołnierza do służby, podkreśla ochotnik szer. Kuba Kiziewicz.-„Marzenie o mundurze było zawsze. Ta droga zawodowa potoczyła się trochę inaczej, na początku zajmowałem się innymi rzeczami, ale cały czas wojsko było z tyłu głowy”.

O wojskowym mundurze od dawna myślała szer. Agata Ostrowska. -” Przede wszystkim chciałam się sprawdzić i myślę, że w perspektywie kilku lat będzie to moje docelowe miejsce pracy. Myślałam, że będzie dużo ciężej, podołałam fizycznie i z tego jestem dumna”.

Zanim ochotnicy złożyli uroczyście przysięgę wojskową przeszli praktyczny sprawdzian (tzw. pętlę taktyczną) z nabytych podczas szkolenia umiejętności, m.in. z posługiwania się bronią, strzelania, medycyny pola walki czy taktyki.

"Wiem, że jesteście i będziecie powodem do dumy dla całego społeczeństwa. Wiem, że zrobicie wszystko, by być zawsze pierwszymi w służbie. Wiem, że jesteście gotowi podejmować trudne wzywania. Wiem, że Ojczyzna i mieszkańcy regionu mogą na was zawsze liczyć" - mówił do składających przysięgę zastępca dowódcy brygady podpułkownik Łukasz Buczkowski.

Po przysiędze w braniewskiej jednostce odbył się piknik, podczas którego prezentowany był sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu 4W-MBOT.

W sumie w warmińsko-mazurskiej brygadzie OT służy blisko 3,5 tys. osób. Kolejne szkolenie podstawowe rusza już 16 czerwca w Morągu.

Z wyrazami szacunku

Zespół prasowy 4W-MBOT