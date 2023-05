Opiekowały się dziećmi będąc w stanie nietrzeźwości. 6 matek w ciągu kilku dni!

W niedzielę (07.05.2023 r.) kilka minut przed godziną 23:00 oficer dyżurny iławskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że jedną z ulic w mieście dwie dorosłe osoby idą z malutkim dzieckiem, które jest w wózku. Zgłaszający dodał, że opiekunowie znajdują się pod znacznym działaniem alkoholu. Na miejsce został wysłany policyjny patrol w celu zweryfikowania otrzymanego zgłoszenia. Interweniujący funkcjonariusze na miejscu zastali kompletnie pijaną mamę mającą pod opieką 8 miesięcznego chłopca oraz również nietrzeźwego jej 41 – letniego partnera. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że w organizmie obojga dorosłych krążyło po 1,5 promila alkoholu. Policjanci przekazali chłopca pod opiekę trzeźwej babci. Funkcjonariusze z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego. Jego zadaniem będzie dokładne zbadanie sytuacji, do której doszło na jednej z iławskich ulic. Jeśli okaże się, że swoim zachowaniem opiekunowie stworzyli realne zagrożenie dla malutkiego chłopczyka, może grozić im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Natomiast o kolejnej nietrzeźwej mamie policjanci zostali poinformowani przez kuratora. Okazało się, że 28 – latka opiekowała się trójką dzieci w wieku 3-10 lat mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dziećmi zajęła się trzeźwa sąsiadka. O tej sytuacji również został poinformowany sąd rodzinny.

Tym razem okazało się, że z prośbą o pomoc zadzwonił kurator rodziny. Mężczyzna oświadczył, że przyszedł do jednej z rodzin w Suszu. Podczas spotkania, rozmawiając z 34 -latką nie mógł się z nią porozumieć, kobieta mówiła bełkotliwie, miała problem z wysłowieniem się. Dodał, że mieszkanka Susza pod opieką miała czwórkę małych dzieci.

Policjanci natychmiast pojechali na miejsce interwencji. Od 34-latki wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,9 promila alkoholu w jej organizmie. Kobieta oświadczyła, że wypiła jedno piwo przed przybyciem kuratora. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że mieszkanka Susza "opiekowała się" czwórką swoich dzieci w wieku od 2 do 15 lat. Funkcjonariusze przekazali dzieci pod opiekę trzeźwemu partnerowi kobiety, który przyjechał na miejsce.

Tymczasem po godzinie 21:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o kolejnych nietrzeźwych opiekunach. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że 39 – latka „opiekuje się” synami w wieku 4-7 lat. Badanie alkomatem pokazało, że kobieta ma w organizmie prawie 0,4 promila alkoholu. Chłopcami zajął się trzeźwy wujek.

Innym razem zadzwonił pracownik socjalny z prośbą o pomoc. Kobieta oświadczyła, że przyszła do swojej podopiecznej i jest ona prawdopodobnie pod działaniem alkoholu. Dodała, że 39 – latka zajmuje się swoim synem, który jest niepełnosprawny. Funkcjonariusze pojechali na miejsce gdzie potwierdzili przypuszczenia zgłaszającej. Badanie alkomatem wskazało, że mieszkanka gminy Susz miała 3,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci 16 – latka przekazali pod opiekę trzeźwej babci.

Natomiast po godzinie 16:00 policjanci interweniowali w Suszu. Asystent rodziny poinformowała, że przyszła do swojej podopiecznej na kontrole i wyczuła od niej alkohol. 34 – latka została przebadana alkomatem. Okazało się, że mieszkanka Susza opiekowała się czwórką swoich dzieci mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dzieci w wieku 7-16 zostały przekazane pod opiekę trzeźwej cioci.

źródło: KPP Iława

