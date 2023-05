Dwóch nastolatków z Lubawy postrzeliło z wiatrówki trzech młodszych kolegów w szyję, klatkę piersiową i nogi

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o postrzeleniu z pistoletu gazowego. Zgłaszający dodał, że sprawcy uciekli a on idzie do domu. Funkcjonariusze od razu pojechali do pokrzywdzonego, którym okazał się 11 – latek. Dodał, że jego dwaj koledzy zostali również postrzeleni.

W trakcie czynności policjanci ustalili, że kiedy chłopcy byli na podwórku nieznani im sprawcy z odległości ok. 1,5 m strzelali do nich z pistoletu w wyniku czego doznali obrażeń ciała.

Pokrzywdzeni posiadali zasinienia na klatce piersiowej, szyi, biodrach czy nogach. Dzięki uzyskanym informacjom lubawscy policjanci szybko ustalili sprawców. Okazali się nimi dwaj 16 – latkowie. Funkcjonariusze przy jednym z nich ujawnili wiatrówkę, która zabezpieczyli. Po rozmowie z policjantami mieszkańcy Lubawy zostali przekazani pod opiekę rodziców.

Sprawą nastolatków zajmie się wkrótce sąd rodzinny i nieletnich.

źródło: KPP

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl