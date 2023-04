Słoik pełen...narkotyków

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat - z tego artykułu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w najbliższym czasie będzie tłumaczył się 42 – latek. Mężczyzna w domu posiadał susz roślinny, amfetaminę i MDMA kiedy to został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

ławscy policjanci wydziału kryminalnego podczas czynności służbowych ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu może posiadać znaczną ilość narkotyków. Funkcjonariusze przeanalizowali uzyskane informacje i ustalili miejsce przebywania mężczyzny i natychmiast tam pojechali.

Okazało się, że 42 – latek w miejscu zamieszkania miał w słoiku schowany susz roślinny. Po zbadaniu okazał się, że jest to prawie 67 gramów marihuany. Jednak to nie były jedyne substancje zakazane, które posiadał mężczyzna. Policjanci znaleźli również woreczek ze zbrylowaną substancją. W tym przypadku okazało się, że były to 34 gramy amfetaminy oraz ujawnili 2 tabletki MDMA. Funkcjonariusze zatrzymali 42 - latka i osadzili w policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mieszkańcowi powiatu iławskiego, do którego się przyznał. Jak oświadczył, potrzebował ich, żeby czasem się wyluzować a kiedy szedł na imprezę pobudzić.

Za posiadanie narkotyków ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

