Zaginęła 17 letnia Magdalena Osicka

Zaginęła Magdalena Osicka lat 17. Ostatni raz była widziana kiedy to opuściła miejsce zamieszkania w Kisielicach.

17 - latka do chwili obecnej nie wróciła ani nie nawiązała kontaktu.

Wzrost ok 160 cm, średniej budowy ciała. włosy długie do ramion koloru ciemnego. Ubrana w czarną kurtkę i spodnie.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 47 73 262 00, 112 lub osobisty z najbliższą jednostką policji.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl