23 zarzuty za włamania do garaży i altanek

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie wspólnie z prokuraturą zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko 23 – latkowi. Mężczyzna włamywał się do altanek, garaży, samochodów, z których to zabrał elektronarzędzia, prostownik, telewizor, buty czy napoje i alkohol. A dokonał tego w warunkach tzw. „recydywy”. Teraz czeka go kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.