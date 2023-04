Potrącenie dziecka na przejściu dla pieszych w Lubawie, pijany rowerzysta i kobieta w rowie. Bilans minionego weekendu

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących policjanci zatrzymali w piątek (31.03.2023 r.) w Zalewie kilka minut po godzinie 8:00. Funkcjonariusze zauważyli kierującego jednośladem, który miał problem z utrzymaniem równowagi. W trakcie czynności okazało się, że 52 – latek kierował rowerem mając 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Natomiast po 13:00 w Lubawie 66 – latek kierujący toyotą nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych i doprowadził do jego potrącenia. Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Tymczasem w gminie Iława 22 – latek kierujący fiatem nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego go bmw i doprowadził do zderzenia między pojazdami . W następstwie czego fiat zjechał na lewe pobocze drogi, natomiast bmw uderzyło w przepust betonowy. Kierujący bmw z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

W sobotę (1.04.2023 r.) w gminie Iława 50 – latka kierująca vw w wyniku nieprawidłowego wyprzedzania doprowadziła do bocznego zderzenia z samochodem ciężarowym a następnie przemieściła się do przydrożnego rowu. Kobiecie na szczęście nic poważnego się nie stało a za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

Kolejnych nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci również w gminie Iława. W trakcie czynności okazało się, że 27 – latek kierował rowerem mając 0,7 promila alkoholu w organizmie. Natomiast 22 – latek jeździł jednośladem mając 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźni także zostali ukarani mandatami za popełnione wykroczenie.

W Iławie tymczasem kilka minut przed godziną 21:00 policjanci zatrzymali do kontroli 17 – latka kierującego rowerem. Okazało się, że również młody mieszkaniec miasta kierował jednośladem pomimo wcześniej spożytego alkoholu. Badanie alkomatem wskazało 0,7 promila alkoholu w organizmie. 17 – latek został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Natomiast w Stradomnie 28 – latek kierujący seatem na łuku drogi w lewo nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało a 28 – latek za spowodowanie zdarzenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem.

źródło: KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl