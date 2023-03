Zmiana czasu na letni. Kiedy śpimy krócej?

Dyskusje o zniesieniu zmiany czas trwają od lat. Póki co nic się nie zmieniło i już w najbliższy weekend, kolejny raz będziemy przestawiać zegarki.

Zmiana czasu z zimowego na letni jest chyba trudniejsza, niż ta z letniego na zimowy. Przecież będziemy spać godzinę krócej, ale... dłużej będzie jasno! Będzie wiosna, potem lato i ciepło. Przed nami zdecydowanie najpiękniejsze pory roku.

Zmiana czasu na letni w Polsce odbywa się w ostatni weekend marca. W 2023 roku będzie to noc z 25. na 26. marca, czyli już w tym tygodniu. W niedzielę o godzinie 2:00 przestawimy zegarki o godzinę do przodu. Powinny one wskazywać 3:00.

Zmiany czasu mogą powodować dyskomfort u osób szczególnie wrażliwych na zmiany rytmu dobowego. Nie powinien on jednak trwać dłużej niż kilka dni i przedłużające się stany rozdrażnienia lub kłopoty ze snem mogą mieć inną przyczynę.

