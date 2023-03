Kierowca BMW uciekał przed policjantami, bo chciał się z nimi pościgać i poczuć adrenalinę

Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – taki zarzut dzięki współpracy iławskich oraz ostródzkich policjantów usłyszał 30 – latek. Mężczyzna uciekał przed policjantami bo chciał się z nimi pościgać i poczuć adrenalinę jak oświadczył funkcjonariuszom.

W sobotę (18.03.2023 r.) kilka minut po godzinie 21:00 policjanci podczas patrolu miasta i gminy Iława zauważyli bmw. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. Kiedy użyli sygnałów świetlnych jak i dźwiękowych kierujący samochodem nie zatrzymał się a wręcz zaczął uciekać. Funkcjonariusze podjęli pościg za pojazdem i pojechali w kierunku Ostródy.

Mężczyzna próbował zgubić policjantów z Iławy jak i Ostródy uciekając przez las kiedy widział, że nie przynosi to zamierzonego skutku wrócił na drogę krajową nr 16 dalej uciekając a zarazem zmuszając innych kierujących do zjeżdżania na pobocze. Jednak jego szczęście nie trwało długo gdyż już na terenie Ostródy bmw uderzyło w bok jadącej skody w wyniku czego mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu.

Kierowca szybko wyszedł z bmw i próbował uciekać dalej pieszo jednak po chwili został zatrzymany przez iławskich policjantów. Okazało się, że jest to 30 – latek. Mieszkaniec gminy Iława został osadzony w policyjnej celi. Wstępne badanie wskazało, że kierował bmw pod wpływem amfetaminy, od mężczyzny została pobrana krew do badania. Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy. Dzięki współpracy policjantów z Iławy jak i Ostródy mężczyzna usłyszał już zarzut niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego a za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem. 30 – latek tłumaczył się, że chciał się pościgać z policjantami i poczuć adrenalinę.

Kodeks karny za samo niezatrzymanie się do kontroli przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Iława

