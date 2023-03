Chciała pomóc znajomej, padła ofiarą oszustwa na BLIK

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie otrzymali zgłoszenie dotyczące oszustwa metodą „na BLIK-a”. Ofiarą tego oszustwa padła mieszkanka powiatu. Jak się okazało sprawca włamał się na konto jej znajomej po czym poprosił pokrzywdzoną o kod blik. Mieszkanka powiatu chciała pomóc kobiecie i podała jej kod a następnie autoryzowała transakcję. Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że została oszukana okazało się, że straciła 1000 zł.

"Oszustwo na BLIK-a” to nowy i coraz bardziej popularny sposób, jaki wykorzystują przestępcy do wyłudzania pieniędzy. Absolutnie nie należy przekazywać kodów, nawet jeśli osoba, która do nas napisze jest nam znana i bliska, czy przestawia się za pracownika banku. Trzeba mieć świadomość, że ktoś mógł włamać się na konto naszego znajomego i wykorzystując znajomość chce nas oszukać i okraść. W przypadku przekazania kodu BLIK, jeśli w ustawieniach aplikacji bankowej nie zostało zaznaczone, że operacja wymaga zatwierdzenia przez właściciela konta, osoba która go otrzyma może wypłacić pieniądze bez użycia karty.

Zanim przekażemy jakiekolwiek pieniądze, skontaktujmy się z tą osobą telefonicznie i sprawdźmy czy faktycznie potrzebuje naszej pomocy. Dbajmy o bezpieczeństwo naszych danych oraz haseł, których używamy w sieci.

źródło: KPP Iława

red.

