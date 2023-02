"Halo policja! Żona dźgnęła mnie nożem w rękę"

Niestety nadal zdarzają się osoby, które bezmyślnie i bezpodstawnie wzywają służby ratunkowe. W ten nieodpowiedzialny sposób mogą przyczynić się do tego, że pomoc osobie, która jej naprawdę potrzebuje, nie dotrze do niej na czas. Przykładem tak nieodpowiedzialnej postawy, jest zachowanie 44 - latka, który poinformował o dźgnięciu nożem przez żonę, czy 35 – latka, który zadzwonił po złości na swoją sąsiadką.

W sobotę (11.02.2023 r.) po 23:00 do oficera dyżurnego iławskiej policji zadzwonił mężczyzna. Poinformował, że żona dźgnęła go nożem w rękę. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Okazało się, że mężczyzna znajdując się pod znacznym działaniem alkoholu pokłócił się ze swoją żoną, która powiedziała mu, że ma iść spać bo obudzi dzieci. 44 - latek zdenerwował się na kobietę i postanowił zadzwonić na służby ratunkowe z informacją, że żona zaatakowała go z nożem i zraniła w rękę, żeby przyjechała policja. Jak ustalili funkcjonariusze do żadnego zranienia nie doszło a mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy bo był zły na swoją żonę.

Natomiast we wtorek (14.02.2023 r.) również po godzinie 23:00 policjanci zostali poinformowani o awanturze w jednym z domów w gminie Kisielice. Funkcjonariusze pojechali na miejsce gdzie potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że mężczyzna w domu jest sam a przyjazd policji bardzo zdenerwował 35 – latka. Kiedy funkcjonariusze wychodzili z jego domu oświadczył, że nie mają odjeżdżać za daleko bo teraz to on zadzwoni na zgłaszającą. Jak powiedział tak uczynił. Policjanci po kilku minutach zostali poinformowani przez centrum powiadamiania ratunkowego o awanturze tym razem w innym mieszkaniu na terenie gminy Kisielice. Na miejscu okazało się, że w domu jest cicho, są zgaszone światła. Jak ustalili funkcjonariusze zgłaszającym był 35 – latek, który będąc złym na sąsiadkę postanowił zadzwonić na telefon alarmowy.

Obaj mężczyźni za bezpodstawne wezwanie policji będą w najbliższym czasie tłumaczyć się przed sądem.

źródło: KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl