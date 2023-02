Brutalne pobicie i kradzież w jednym z domów w Lubawie. Zatrzymano trzy osoby

Lubawscy policjanci zostali poinformowani o rozboju. Zgłaszający oświadczył, że został mocno pobity i okradziony. Dodał, że nie da rady dotrzeć na policję bo nie widzi na oczy po uderzeniach w głowę. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze.

W trakcie czynności ustalili, że do domu pokrzywdzonego przyszło dwóch mężczyzn oraz kobieta. W pewnej chwili 35 – latek ze swoim starszym kolegą z niewiadomej przyczyny zaczęli bić mieszkańca Lubawy oraz kopać go po głowie oraz całym ciele a do dalszej agresji zagrzewała ich 30 – latka.

W trakcie uderzania zgłaszającego jeden z mężczyzn zażądał od niego 65 zł za sprzedany wcześniej tytoń. Kiedy pokrzywdzony nie odpowiadał, 35 – latek wspólnie ze swoim kolegą wykorzystując jego stan przeszukali odzież i zabrali mu telefon komórkowy a także portfel z zawartością dowodu osobistego, karty do bankomatu oraz 50 zł. Zebrany materiał dowodowy pozwolił wytypować i zatrzymać sprawców rozboju. Okazali się nimi mężczyźni w wieku 35 i 40 lat oraz ich znajoma 30 – latka. Cała trójka została zatrzymana i osadzona w policyjnej celi.

W związku z powyższym funkcjonariusze na podstawie zgromadzonych materiałów przedstawili sprawcom rozboju zarzuty a sąd zastosował, wobec mężczyzn tymczasowy areszt. Natomiast 30 – latka będzie musiała stawiać się 3 razy w tygodniu w jednostce policji, musi informować funkcjonariuszy o każdym zamierzonym wyjeździe poza miejsce zamieszkania na okres dłuższy niż 5 dni oraz o terminie powrotu.

Kodeks karny za rozbój przewiduje karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Iława

